Kreml dostal od ministra Kulhánka ultimátum. Umožněte návrat našim diplomatům, nebo zredukujeme vaši ambasádu

Rusko dostalo čas do čtvrtečního poledne, aby umožnilo návrat všech vyhoštěných českých diplomatů zpět na ambasádu do Moskvy. Pokud tak neučiní, ještě během čtvrtka Praha vyhostí tolik pracovníků ruského velvyslanectví, aby jich na obou zastupitelských úřadech zbylo stejně. Po jednání s ruským velvyslancem Alexandrem Zmejevským to dnes oznámil nový ministr zahraničí Jakub Kulhánek.