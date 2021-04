Notes: Šer Chán v Kremlu, běluhy na Čukotce a delegace v kožených bundách

Uprostřed diplomatických šarvátek mezi Českem a Ruskem nasazuje domácí tým nového ministra zahraničí. Úřadu se dnes ujal Jakub Kulhánek a dnes také poprvé řekl, co si o vztazích s Kremlem myslí. „Rozprášili jsme síť agentů ruských tajných služeb, ruský Rosatom nebude osloven v dostavbě Dukovan a budeme řešit další kroky,“ prohlásil po svém uvedení do úřadu s tím, že se funkce ujímá s pokorou a zodpovědností. Odpoledne ho čekal rozhovor s generálním tajemníkem NATO Jensem Stoltenbergem a zkouška ohněm – schůzka s ruským velvyslance Zmejevským.

To prezident Zeman při jmenování Kulhánka o pokoře ani rozprašování nemluvil. Zato vytáhl osvědčená hesla jako xenofobové, populisté, vrátný Matěj a Kalousek!

A jakých reakcí na vyhrocené diplomatické vztahy se můžeme dočkat od Kremlu? Nejspíše popírání a odvádění pozornosti. To jsou totiž léty prověřené taktiky, které Rusko vytáhne vždy, když se ocitne pod tlakem. A část z toho už je v plném proudu. Ve Studiu N o tom mluví historička Daniela Kolenovská z Institutu mezinárodních studií na FSV UK a novinář Deníku N Jan Wirnitzer.

Prezident Vladimir Putin dnes ve svém každoročně ostře sledovaném projevu nezmínil ani jednou jméno opozičníka Navalného, ani Českou republiku. Přesto bylo jasné, že právě o naší zemi místy mluvil. „Budou litovat tak jako ještě nikdy,“ vzkázal „provokatérům“ z některých zemí. Pak přišly na řadu metafory se šakaly, tygrem Šer Chánem (kterým je Putin) a Knihou džunglí.

Petra Procházková zároveň vyzpovídala docenta Kirilla Koktyše, který přednáší na katedře politické teorie ruské Moskevské státní univerzity mezinárodních vztahů, a zjišťovala, co si nejen on, ale i Rusové myslí o Česku. „Česká verze posledních událostí nemůže být Ruskem brána vážně,“ míní o kauze Vrbětice. „Vždyť je úplně směšná. Připomíná to vaši klasickou literaturu. Však jsme si všichni hned vzpomněli na dobrého vojáka Švejka.“

18 vyhoštěných ruských diplomatů je v ČR zprávou číslo jedna už od soboty. Kdo jsou a jaká mají jména? Eliška Hradilková Bártová přináší kompletní seznam vyhoštěnců.

A nový šéf diplomacie Kulhánek už dal Rusům ultimátum: do zítřejšího poledne Rusko zajistí návrat všech vyhoštěných českých diplomatů na ambasádu v Moskvě, nebo Česko vyhostí tolik diplomatů, aby počty lidí na ambasádách byly srovnané.

Uprostřed vyhrocených česko-ruských vztahů přijede do Česka příští týden ruská „delegace“ v kožených bundách a na motorkách. Noční vlci. Konvoj ruských nacionalistů se podle harmonogramu zastaví v Ostravě a na Olšanských hřbitovech v Praze. Tam se s nimi má setkat i poslanec SPD Jaroslav Foldyna. „Já osobně se určitě zúčastním. Jestli mi přijde od někoho echo, kde to je a v kolik hodin, určitě bych na ty Olšany s kamarády motorkáři jel,“ řekl Foldyna, který proslul tím, že na minulých oslavách s Nočními vlky dával jazyk. Více o oslavách druhé světové války s motorkářským gangem píše Jan Moláček.

Jaký je vztah Česka a Slovenska k Rusku? A jak Slováci vnímají vyostřené vztahy Prahy a Kremlu? To v komentáři přibližuje náš kolega z Denníku N Martin M. Šimečka. „Česká a slovenská servilita vůči Moskvě mají odlišnou povahu: česká je cynická, slovenská je vroucná. Češi si svůj romantický vztah k Rusku odbyli po druhé světové válce, a jelikož okupaci a normalizaci, která po ní následovala, snášeli psychicky mnohem hůř než Slováci, už se k lásce k Rusku nemohou vrátit,“ píše.

A k česko-ruským vztahům se vyjádřila i zástupkyně amerického velvyslanectví Jennifer Bachusová, která popřela, že s odhalením výbuchu ve Vrběticích mají něco společného Spojené státy. (Což tvrdí například docent Koktyš). „Je třeba, abyste se postavili Rusku čelem a ukázali mu, že tak závažné porušení mezinárodních úmluv mu neprojde bez následků,“ doporučuje Čechům v rozhovoru s Janou Ciglerovou.

Česká policie při nočních raziích zadržela pětici bojovníků, která podle vyšetřovatelů jezdila na východ Ukrajiny bojovat po boku proruských separatistů, případně vzbouřence jinak podporovala. Policie zadržené podezřívá ze spáchání trestných činů teroristického útoku, financování terorismu a podpory a propagace terorismu. Mezi zadrženými je i duchovní pravoslavné církve.

Že covid-19 znamená stopku pro večírky a party? No jak kde. Ve Varšavě a dalších větších polských městech se pravidelně „paří“ ve sklepních klubech a velkých vilách. Oficiálně se večírky nazývají „taneční kurzy“ nebo „skupinové terapie“. Na party musíte mít pozvánku, znát správné lidi a odejít z večírku nejdřív v pět ráno – po zákazu vycházení. Jak taková polská party za časů koronaviru probíhá, v reportáži deníku Gazeta Wyborcza popisuje Aleksandra Pakiełová. P. S. Otevírání oken a focení zakázáno.

Mladí piráti se nedávno přejmenovali na Mladé pirátstvo, aby zdůraznili, že jsou tady nejen pro piráty (muže), ale i pro pirátky a pirátčata. Pirátstvo tak ale poukázalo i na svoji transgender šéfku Georgii Hejdukovou. Ta na internetu sklidila „lavinstvo“ útoků. „Začaly se objevovat memy, kde byl oběšený transčlověk, a u toho autor napsal: ‚Kdypak se Jiří přidá ke 41 procentům.‘ Jiří je moje původní jméno a 41 procent mělo odkazovat na procento transgender lidí, kteří spáchají sebevraždu,“ říká v rozhovoru s Evou Mošpanovou.

Zatímco prezident Jair Bolsonaro předpovídá brzký návrat k normálu, Brazílie co do počtu nakažených obsazuje přední příčky covidového závodu, v němž nikdo nechce zvítězit. A lékaři bez hranic, kteří v jihoamerické zemi působí, varují, že postup brazilských úřadů dohnal zemi na pokraj „humanitární katastrofy“.

Co se dočtete v zítřejším tištěném vydání Deníku N?

Zatýkání v ČR kvůli bojům na Ukrajině

Terorismem bych to nenazval, projít to nesmí, říká expert o Vrběticích

Dosáhne ČR reakce jako po Salisbury?

Němci mohou mít kancléřku i po Merkelové

Podnikání v Číně donutilo skupinu PPF vyjít z pozadí

Komentář: Přitažlivost ruského obra pro malého Slováka

Česko nabízí azyl běloruským umělcům. Vláda jim jde po krku

Proč Češi nechtějí pokleknout? Nikdo je netlačí

Krátké zprávy z domova i ze světa