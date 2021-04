Pithart: Dvě šance narovnat vztahy s Ruskem jsme promarnili. Teď nás čeká nejtěžší

Komentář Petra Pitharta: Máme znovu šanci vstoupit do dějin. Nemyslím tím na přední stránky světových deníků, ale do dějin jako jejich subjekty, plnohodnotní aktéři. Využijeme ji?

Děje se tak poté, co nám dávno skončila Havlova éra, a po tom, co nás další dva nejvyšší představitelé téměř po dvacet let systematicky vyvlékají ze všech solidarit a spojenectví se Západem, jako by šlo jen o to, že my sami, my víme, my zažili, podrazy na nás… Do pohavlovských dějin jsme se zatím nasoukali jako oběti.

Ani jsme si ji, tu poslední šanci, nezasloužili. Ale sběhlo se to. Dva bondové, leč v ruské morytátové tradici travičů a paličů, dostali zřejmě za odměnu za akci ve Vrběticích turistický zájezd ve dvou do kapitalistické ciziny. V Salisbury je určitě líp než v hlubokých lesích Zlínského kraje, kde jeden neví, na koho tam natrefí. Třeba na nějakého místního nimroda. Spíše než strážného. Kdo by si pomyslel, že to praskne?

Popud k odvaze

Jaká šance! Jsme na