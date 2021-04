Fanoušci připomněli majitelům nejbohatších klubů, že na tradici se nesahá. Superliga skončila dříve, než začala

Dovedete si představit, že by se třeba Arsenal stěhoval z Londýna do jiného města, protože by majitel klubu viděl v jiném městě větší marketingový potenciál? Něco takového by vzhledem k více než stoleté tradici a fanouškům, kteří svou klubovou příslušnost dědí, nikdy neprošlo.

Stejně tak v posledních dnech odolala tradice před odstřižením elity od zbytku, což by fotbal – jak ho známe dnes – naprosto změnilo a obávám se, že k horšímu. Fotbalová komunita včetně vrcholných politiků ale zasáhla.

Unie evropských fotbalových asociací (UEFA) si okamžitě uvědomila