Noční vlci chtějí projet Českem navzdory kauze Vrbětice. „Jízda po dobytém území,“ reaguje opozice

Příští týden by měl ze Slovenska do Česka přejet konvoj ruských nacionalistů a jejich místních příznivců na motorkách. Akce klubu Noční vlci a účast přímo z Ruska bude zřejmě stejně jako loni omezená kvůli pandemii. Zato přichází v atmosféře nejvyhrocenějších česko-ruských vztahů za mnoho let. Její čeští koordinátoři ale nemají informace o tom, že by se jí úřady chystaly zabránit. S účastí počítá také poslanec za SPD Jaroslav Foldyna.