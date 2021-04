Cesta nejen k úspěchu, ale často i ke spokojenosti vede přes prohry

V knize hodně zdůrazňujete, když vám něco nejde, padáte, marně se snažíte. Proč?

Když jsem se rozhodl psát o osobní zkušenosti s pohybem, dal jsem si tuhle upřímnost jako předsevzetí. Pamatuji si, že ve své próze Džin, která už teď má pětatřicet let, jsem se taky o běhu psát pokusil. Tehdy jsem ale cítil pýchu. Zdálo se mi, že když jsem běžec, píšu to jako někdo výjimečný. Měl jsem dokonce až nutkání sdělit čtenáři, jak jsem fakt dobrej. Věděl jsem, že to v literatuře nejde a bylo by to trapné, ale lákalo mě to. Vidím to i teď nejenom u mladých lidí, ale třeba i u čtyřicátníků a starších, když začnou sportovat a chlubí se, jak rychle a co všechno zaběhli.

Dneska už na to, jak jsem byl dobrý, kašlu. Prožitek selhání je nejzajímavější. Pocit ponížení, když se tělo nechová, jak chcete. Říkal jsem si, že tímhle vším můžu čtenářům pomoci pochopit, že když prožívají něco podobného, je to normální – naše tělo selhává neustále.

Málokdo z nás má výjimečný talent a já ho nemám, což přiznávám otevřeně, vím to. Většina lidí talent, po kterém touží, nemá. A o to taky nejde. Chtěl jsem čtenářům a čtenářkám umožnit pochopit nebo se prostě smířit s tím, že selhání k pohybu i k životu patří a je to