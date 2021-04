Jsme pořád více online, ale chceme být na internetu čím dál tím méně vidět. Přesunuli jsme do online sféry běžné každodenní činnosti jako nakupování, sledování filmů nebo objednávání jídla, ale ztrácíme zájem tam prezentovat sami sebe.

Hranice, která se do našich životů nevrátí

V roce 2019 jsme hromadně debatovali o digitálních detoxech, o špatném vlivu tabletů a mobilních telefonů na děti i o tom, jak internetová videa ničí naši schopnost číst a vnímat delší texty. Rad, jak se odpoutat „od přístrojů“ a trávit čas sami se sebou, třeba v přírodě, byl plný internet (protože kde jinde hledat rady, jak nebýt online, než online). V březnu roku 2020 tohle všechno téměř přes noc přestalo dávat smysl a z počítačů a chytrých telefonů se staly nástroje k přežití. Tentokrát doslova.

Zavřené obchody, kanceláře i všechny služby nás donutily přesunout na internet i to, co jsme předtím dělali pořád ještě offline – třeba pokec s kamarády a kamarádkami, nákup potravin nebo pracovní schůzky. Rok 2020 byl prostě, řečeno internetovým slangem, „very online“. Teď se pomalu, s nadějí, kterou si raději zatím moc nepřipouštíme, probouzíme do světa po pandemii, a je tedy namístě klást si otázku – vrátíme se ještě někdy offline? Je mezi našimi online a offline životy ještě nějaký rozdíl? (Byl vůbec někdy?)

Pokles nejde zastavit

O mohutném přesunu do online sféry svědčí i do závratných výšek rostoucí tržby internetových gigantů, jako je Amazon, donáškových služeb typu UberEats nebo třeba českého online supermarketu Rohlik.cz. Na internetu ale pouze nenakupujeme, trávíme na něm i volný čas – podle webu GlobalWebIndex v druhé polovině roku 2020 mírně narostla doba, kterou trávíme na sociálních sítích. A tady to začíná být zajímavé především proto, že čas strávený používáním sociálních sítí od