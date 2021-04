O pacienta s rakovinou se má starat jeden tým. Firmy by v novém centru mohly zkoušet inovativní léčbu, říká lékař

Už v příštím roce by se v Praze měla stavět nová onkologická nemocnice. Její provoz zasáhne do fungování současných onkologických center, péče by se nově měla koncentrovat na jednom místě. Nové centrum by také mohlo otevřít spolupráci s biotechnologickými společnostmi. „Firmy by měly konečně centrum, které by zajišťovalo kvalitní servis v oblasti klinického zkoušení, a to i v oblasti na začátku vývoje léků,“ říká v rozhovoru pro Deník N onkogynekolog David Cibula, který připravuje pro vznik nového centra podklady.