Notes: Jak jsme se nedobrovolně ocitli ve špionážním filmu

Co bylo dnes na webu

V posledních dnech jako bychom se propadli do špionážního příběhu. Tajní agenti, konspirační schůzky v konspiračních bytech, výbušnina nastražená ve skladu zbraní, falešné pasy, vyhoštění diplomatů/agentů, mrazivo na mezinárodní politické frontě… Kdo by se nadál, že to bude najednou česká realita, tady a teď? Zatím asi nejblíže k tomu, co se tu v roce 2014 vlastně odehrálo, se dostali elitní pátrači organizace Bellingcat. Poskytli informace pro text našeho kolegy Mirka Tódy. Díky tomu zhruba víme, kdo přiletěl do Česka, kde se agenti pohybovali a kdy opustili naše území. Pozoruhodné je, jak do sebe najednou zapadají dílky skládačky, které jsme dříve neznali. Vlastně jsme se příběh dozvídali od konce: od otravy Skripala přes odhalení identity pachatelů až konečně k důvodu, proč byl ještě před vysláním do Anglie jeden z nich vyznamenán.

Za akt státního amatérismu označuje odborník nešťastnou komunikaci vlády k veřejnosti, zejména Babišův výrok, že se jednalo o útok na zboží, nikoliv na Českou republiku. Věcně má premiér skoro pravdu, ale takto nevhodně vyjádřená věta se stala zbraní pro ruskou propagandu. Popisujeme v článku a věnuje se tomu také Jan Moláček v komentáři. Komentář však kritizuje také opozici, která se naopak předhání v tom, kdo vylíčí událost v temnějších, katastrofičtějších termínech.

Odborníci se shodují, že chtít nějaké odškodnění od Ruska za výbuch ve Vrběticích není reálné.

Prezident Miloš Zeman si vzal pyžámkový týden na rozmyšlenou, jak se k situaci vyjádří. Opozice jeho mlčení kritizuje, běžní občané to ale spíš kvitují. Není to jediné zarážející mlčení. Stát i společnost se také příliš neměly k výraznější pietní akci za zemřelé na covid. O tomto i jiných otázkách hovoříme s postdoktorandkou na Cambridge a odbornicí na politiku zdravotnictví Olgou Löblovou.

Premiér se následně za svůj výrok omluvil a vysvětlil, že jen opakoval slova tajných služeb. Jan Hamáček si předvolá ruského velvyslance a sdělí mu, že Rusko recipročním vyhoštěním dvaceti našich diplomatů paralyzuje českou ambasádu. Exotem dne se pak stal šéf komunistů Vojtěch Filip, který prohlásil, že „skutečným viníkem výbuchu je proces privatizace“.

Jakou propagandu okamžitě rozjíždí ruská strana, rozebírá Jan Wirnitzer. Včetně zpráv ruských médií, jak kolem jejich hranic již krouží výzvědné letouny NATO (a na snímku ukážou vyřazená česká dopravní letadla). Rozměr kauzy Vrbětice hodnotí v komentáři analytik blízkovýchodních studií Břetislav Tureček.

Dnes jsme také přinesli profil bulharského obchodníka se zbraněmi Emiliana Gebreva, jemuž byla určena zásilka zbraní, jež byla vyhozena do povětří.

Rádi přinášíme i dobré zprávy, jen jich je v poslední době trochu málo. Ale aspoň jedna: podle šetření Úřadu pro ochranu osobních údajů nepředstavuje aplikace eRouška ohrožení našich citlivých dat. Ale popravdě… kdo z vás ji ještě používá?

Ostře sledovaný chauvinismus. Jana Ciglerová stále sleduje soudní proces s policistou Chauvinem, který usmrtil George Floyda. Neví se, kdy padne rozsudek, ale několik okresů již v obavě z násilných pouličních demonstrací preventivně zabedňuje obchody a převádí děti na online výuku.

Co bude zítra v novinách

– Odškodné? Jako od Číny za pandemii

– Restauracím a hospodám dochází dech

– Co (ne)víme o odpálení diplomatické bomby

– Vrbětice, jednotka 29155

– Obchodník se zbraněmi Emilian Gebrev

– Popření, mlžení. Rusko zahájilo protiútok jak z příručky

– Vrtulníček, který se na Marsu zapsal do dějin

– Komentář: Diplomacie není licitovaný mariáš

– Jaký byl rok 1913, než svět spláchla válka

– Výrobci léků si napsali zákon