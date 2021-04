Hamáčkův muž na ministerstvu zahraničí nemá prověrku. Čekat na ni může až do voleb

Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD), který je dočasně pověřený řízením ministerstva zahraničí, dosadil minulý týden do Černínského paláce na post politického náměstka Pavla Jaroše. Tomu ale chybí prověrka, která je pro výkon funkce nutná. Jaroš si o ni zažádal, Nejvyšší bezpečnostní úřad (NBÚ) o ní ale do voleb ani nemusí rozhodnout. Podle Hamáčka to není problém.