Vrbětickou kauzou nás vzdálené konflikty k našemu velkému údivu dostihly i na našem vlastním dvorku

Například generál Petr Pavel v nedělním rozhovoru pro Deník N mluvil o „státním teroristickém činu“ a podpořil tuto klasifikaci tvrzením, že areál se stovkami tun vojenského materiálu a střežený státním Vojenským technickým ústavem (podléhajícím českému ministerstvu obrany) byl „civilní cíl“.

Vedení státu by v každém případě mělo hledat hodně pádnou odpověď na tehdejší i nynější počínání Ruské federace vůči České republice. Jenže celé drama má vedle té viditelně skandální i další zásadní rovinu, jež zatím v komentářích k vrbětické kauze není příliš zmiňována. Jde o to, co a proč má vlastně Česká republika společného se zbraněmi nasazovanými v konfliktu na Ukrajině, či dokonce ještě dále, třeba v Sýrii – a do jaké míry počítá s tím, že takové angažmá v těchto válkách pro ni může mít také neblahé dopady.