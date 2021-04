Opozice kritizuje Zemanův „pyžámkový týden“. Mlčení k Vrběticím vadí i špičkám ČSSD

Opozice zkritizovala mlčení prezidenta republiky Miloše Zemana, který se dosud nevyjádřil k zapojení agentů ruské tajné služby GRU do výbuchu ve Vrběticích. Podle TOP 09 má prezident „pyžámkový týden“, přitom měl promluvit jako jeden z prvních. Nulová reakce z Hradu ale vadí i ČSSD.

Kritika k mlčení prezidenta Zemana zazněla nejprve od hnutí Starostové a nezávislí. Jejich předseda Vít Rakušan to označil za nevhodné a podivné. „Z Pražského hradu slyšíme mlčení, ta situace není normální, krok našich spojenců je velmi odlišný od kroků a postupů naší hlavy státu,“ prohlásil Rakušan.

Jinak tomu nebylo ani v případě trojkoalice Spolu, kterou tvoří ODS, TOP 09 a KDU-ČSL. Podle předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové má prezident „pyžámkový týden“. Senátor za TOP 09 a STAN Tomáš Czernin ve Sněmovně prohlásil, že v tak kritické chvíli má k národu promluvit právě hlava státu.

„Byl u nás proveden teroristický útok agenty cizí mocnosti a prezident oznámí národu, že promluví za týden. Já tomu vůbec nerozumím, měl promluvit jako jeden z prvních, měl národ uklidnit,“ řekl Czernin. „Je to jenom jeden střípek, který zapadá do skutečnosti, že pan prezident skutečně nekoná. A to je i důvod vyvolat jednání o neschopnosti