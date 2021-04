„Fázi očekávání vystřídala fáze zklamání.“ Babiš podle expertů nahrál výroky o útoku na zboží ruské propagandě

Český premiér na tiskové konferenci popsal incident ve Vrběticích jako zcela nepřijatelný. Několikrát nicméně explicitně uvedl, že nešlo o akt státního terorismu. Tohoto vyjádření si okamžitě všimla ruská média, která s odkazem na Andreje Babiše napsala, že Rusko nebylo vůči České republice agresorem.

„Rusko neútočilo na Českou republiku, agenti útočili teroristickým aktem na zboží bulharského obchodníka se zbraněmi,“ řekl Babiš na tiskové konferenci. Zdůraznil, že ze strany Ruska nešlo o akt státního terorismu.

URGENT:

Czech PM says Russia did NOT attack Czechia, alleged blowing up of munition depot was ‘not act of state terrorism’https://t.co/zLxX8NVIf4 pic.twitter.com/8EoYrKsAJT

— RT (@RT_com) April 19, 2021