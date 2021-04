Žádný starý dobrý svět, kde bojovali pouze muži, nikdy neexistoval

Také jste slyšeli, že žena je „od přírody“ neagresivní a její nasazení u policie, v bojových jednotkách armády nebo třeba v ringu je proti přírodě a jejímu přirozenému ženství? Že žena-generálka je důkazem vítězství „politické korektnosti“, nebo snad dokonce kvót oproti zdravému rozumu? Že co svět světem stojí, bojovníci a válečníci jsou muži a ženy se mezitím starají o domácnost a vytváří jim zázemí? Že se stačí podívat do historie, do doby, kdy byl svět ještě v pořádku? Tak se do ní pojďme podívat.