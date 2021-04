Rusko neakceptuje, že jste silnou a nezávislou zemí. Nestojí o spolupráci, chce chaos, říká americká chargé d’affaires

Jak Spojené státy vnímají česká zjištění o pozadí výbuchu ve Vrběticích?

Především tak, že české tajné služby odvedly na velmi dlouhém vyšetřování vynikající práci. Taková investigace není jednoduchá a je důvod, proč trvala tak dlouho. Stojíme za vámi a jsme vám oporou.

Jak konkrétně Česko podpoříte?

Jedna část jsou prohlášení o naší podpoře vůči vám, a to jak z Washingtonu, Kapitolu, Bruselu či Prahy. Vedle toho se zaměřujeme na to, co česká strana chce a co můžeme udělat. Není úplně na nás, abychom takové rozhodnutí učinili, ale čekáme na podnět České republiky.

Rozumím dobře, že jste takový podnět ještě nedostali?

Nerada bych