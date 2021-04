Notes: Kdo musel z ruské ambasády pryč? Kdy na vás vyjde očkování? Samé otázky, ale i pár odpovědí

Kvůli Vrběticím jsme od soboty skoro zapomněli, že tu máme pořád pandemii. Napravují to Petr Koubský a Markéta Boubínová, a to ve velkém stylu – podařilo se jim totiž získat vládní harmonogram očkování. V interaktivním grafu si můžete podle svého věku zjistit, kdy na vás přijde řada, a to hned ve dvou scénářích – optimistickém a realistickém. Žádný pesimistický scénář harmonogram neuvádí, tak doufejme, že oprávněně.

A Petr Koubský vás zavede ještě na Mars – a vysvětlí, proč je pro lidstvo důležitým mezníkem třicetisekundový let malého vrtulníčku v tamní atmosféře.

Ale většinu redakce pochopitelně zaměstnávaly Vrbětice. Experti v textu Lukáše Prchala kroutí hlavou nad tvrzením Jana Hamáčka, že jeho oznámená cesta do Moskvy byla jen zastírací manévr. Přečtěte si, proč se tomu zdráhají věřit.

Těsně před odesláním Notesu jsme publikovali text, který by vám určitě neměl ujít. Petře Procházkové, Elišce Hradilkové Bártové a Michaelu Švecovi se podařilo identifikovat prvních devět vyhoštěných ruských diplomatů – a jsou mezi nimi zajímavá jména.

Ministr průmyslu Karel Havlíček snad definitivně vzdal plán pozvat Rosatom do tendru na Dukovany, je ale přesvědčen, že kvůli tomu bude nová elektrárna dražší. V textu Michala Tomeše mu oponuje jím odvolaný bývalý vládní zmocněnec pro jádro Jaroslav Míl.

Skandál může mít dopady také na vnitropolitickou situaci. Koalice Spolu ho chce využít k prosazení svého záměru na vyslovení nedůvěry vládě. Jan Tvrdoň a Hana Mazancová se ptali na názory jednotlivých stran na případné zkrácení volebního období.

Bývalý generální konzul v Moskvě Vladimír Votápek vysvětluje diplomatické souvislosti vzájemného vypovězení ruských a českých diplomatů. Mluvila s ním Eliška Hradilková Bártová.

Od stejné autorky ve spolupráci s Prokopem Vodrážkou: pražští politici přemýšlejí, jak diplomatického skandálu mezi Českem a Ruskem využít ke zmenšení rozsáhlého areálu ruské ambasády v Bubenči. Rusko tam využívá desítky lukrativních nemovitostí.

Ministryně financí Alena Schillerová zahájila na sociálních sítích předvolební kampaň, i když zatím nemá nominaci od hnutí ANO. Podrobnosti najdete v textu Michala Tomeše a Hany Mazancové.

Jakub Zelenka pokračuje v pátrání v kauze serveru Xvideos, jehož provozovatelé se dopouštějí násilí a zraňujících praktik vůči ženám při natáčení pornografických videí. V novém článku se dočtete, že si pornomagnáti najali v USA lobbisty, mezi nimiž je bývalý kongresman za Republikánskou stranu. Že by násilné nucení k sexuálním praktikám před kamerou patřilo mezi konzervativní hodnoty?

„Mám velký strach o Navalného,“ říká v rozhovoru s Janou Ciglerovou finská novinářka Jessikka Aro. Většina rozhovoru se ale týká ruského internetového trollingu a destruktivního vlivu na veřejnou debatu v demokratických zemích. O tom napsala Aro známou knihu, která česky vyšla v naší Edici N.

Kolega Kirill Ščeblykin se narodil v Rusku a kvůli svému jménu často čelí podezření, že schvaluje tu či onu nepravost, které se Rusko dopouští. Rozhodl se o tom napsat trochu osobní glosu. Přečtěte si ji, zejména pokud patříte k lidem, kteří jsou přesvědčení, že není nic špatného na tom, mluvit o Rusech jako o „rusácích“.

Několik nejlepších fotbalových klubů ze tří zemí si chce založit vlastní ligu. Čeká evropský fotbal revoluce a rozdělení do kast? V čem to ovlivní české kluby? Na tyto a další otázky odpovídá David Janeczek.

Ministr školství odvolal z funkce ředitelku brněnského diagnostického ústavu. Zaměstnanci si řadu měsíců stěžovali na šikanu a na podezřelé finanční transakce při rekonstrukci budov. Případ od začátku sleduje Jana Ustohalová.

Co se píše jinde:

Zajímavé detaily z kauzy ruských agentů ve Vrběticích přináší server Seznam Zprávy. Popisuje, jak podle jeho zdrojů premiér Andrej Babiš váhal, kdy a jak ožehavou záležitost zveřejnit.

A za zhlédnutí stojí také krátké video zpravodajky Českého rozhlasu v Moskvě z odjezdu českých diplomatů, kteří museli opustit tamní ambasádu. Provázel je potlesk jejich kolegů.

Němečtí Zelení si před podzimními volbami věří – až tak, že se museli rozhodnout, koho z dvojice, která stojí v jejich čele, budou oficiálně označovat za kandidáta anebo kandidátku na kancléřskou funkci. Jejich rozhodnutí se věnuje týdeník Respekt.

Z dnešního Notesu je to vše. Hezký večer a zbytek týdne pokud možno klidnější, než byl vstup do něj.