Škatulata na ministerstvu a cesta necesta do Moskvy. Co (ne)víme o odpálení diplomatické bomby

V odhalení ruské stopy ve Vrběticích se stále zřetelněji rýsují dvě nevysvětlená místa. Není jasné, jak se zveřejněním obřího skandálu souvisí podivná výměna v čele ministerstva zahraničí. Více otázek než odpovědí se také kupí kolem oznámené cesty Jana Hamáčka do Moskvy. Deník N shrnuje, co v obou případech víme, co k nim říkají přímí aktéři, jaká možná vysvětlení se nabízejí a co mluví pro a proti nim.