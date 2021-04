Minimalistický vzhledem, megalomanský funkcemi. Samsung představil nový Neo QLED.

Moderní televizor je důležitý technologický i sociální prvek vaší domácnosti. Je vybaven nejnovějšími technologiemi, které vám zajistí dokonalý zážitek ze sledování filmu, jako byste byli uprostřed děje. Poskytne vám zvuk tak kvalitní a přirozený, že si ani neuvědomíte, že nejste na koncertě. Nabídne vám vylepšené pracovní prostředí pro práci z domova nebo zajistí celovečerní zábavu s přáteli. To je nová řada Neo QLED od Samsungu.

Dechberoucí zážitek ze sledování filmů

Neo QLED televizory mají za cíl poskytnout divákovi nejkvalitnější zážitek ze sledování obrazu. Například technologie Quantum Matrix dokáže precizně ovládat LED mikrovrstvy, což zajistí nepřesvícený obsah a přesné zobrazení i černé barvy. Čím dál více videoobsahu je natočeno ve vysokém rozlišení 4K a 8K. Tato rozlišení nečiní Neo QLED zařízením žádný problém. Naopak, zvládne upscaling až do rozlišení 8K. To znamená, že pomocí výkonného procesoru, využívajícího 16 neuronových sítí, dokáže převést běžný obraz do vysokého rozlišení. Nezaostávají ani barvy, televizor dokáže zobrazit jejich 100% objem a díky vysokému dynamickému rozsahu si užijete veškeré detaily v tmavých nebo naopak i velmi světlých scénách.

Studiový zvuk doma na pohovce

Kvalita zvuku je v Neo QLED opravdu fenomenální a zcela vás vtáhne do děje. Televizor dokáže sledovat pohyb na obrazovce a vy tak uslyšíte zvuk z toho směru, kde se právě odehrává akce. Pomocí funkce SpaceFit Sound televizor zanalyzuje své prostředí a kalibruje zvuk na optimální nastavení, takže nemusíte přemýšlet kam televizor umístit, aby vám poskytl perfektní zvuk. Pro naprosto dokonalý zážitek ze sledování filmů dokáže funkcí automatického zesílení hlasu optimalizovat dialogovou stopu na základě okolního hluku a vám tak už nikdy neujde žádný důležitý detail příběhu.

Chytrost se snoubí s elegancí

Televizory Neo QLED vám poskytnou nejen skvělý zážitek při sledování či poslouchání obsahu, ale slouží i k usnadnění vašeho každodenního života. Slouží jako brána do chytré domácnosti, kterou pak pomocí SmartThings můžete pohodlně ovládat i z mobilního telefonu. Ovládání veškerých funkcí televizoru vám usnadní vestavěný asistent – máte na výběr z Google Assistant, Bixby nebo Amazon Alexa. Neo QLED vám usnadní i práci a multitasking. Umí automaticky rozpoznat váš počítač v kanceláři a vy můžete pracovat z pohodlí domova nebo na jedné obrazovce sledovat až čtyři různá okna. Televizory Neo QLED téměř nemají rámečky a dodávají tak interiéru moderní a uhlazený vzhled. Díky držáku na zeď Slim Fit můžete televizor instalovat tak, že bude prakticky v rovině se zdí a v prostoru bude velmi nenápadný. Navíc při využití One Connect boxu povede z televizoru jediný téměř neviditelný kabel a prostředí kolem zařízení bude příjemně čisté.