Mám velký strach o Navalného. Obávám se nejhoršího konce, říká finská novinářka Jessikka Aro

Expertka na práci ruských trollů a problém šíření fake news Jessikka Aro upozorňuje, že Rusové ve svých útocích sledují rozpad Západu. Podle ní je zranitelný každý, kdo s ruskými dezinformátory přijde do styku, protože umějí zdatně psychologicky manipulovat.

Propaganda, dezinfomace a trolling získaly během pandemie nové téma. Jak ruští trollové pracují teď a co se změnilo?

Technika je totožná jako dosud: nejdřív vydají falešné informace na různé weby, které se tváří jako zpravodajské, ty dále pomalu nasměrují na proxy portály a z nich jsou zprávy šířeny trolly. Než se nadějete, místní konspirátoři a takzvané alternativní zpravodajské portály (např. Sputnik, Aeronet, Protiproud a další, seznam zde, pozn. red.) šíří stejný materiál.

Jak postupují vůči koronaviru?

Například propagandistický kanál na YouTube, který se jmenuje Russia Today Deutsch, šíří myšlenku, že koronavirus a pandemie vůbec neexistují.

Také šířil tvrzení, že koronavirus je nějakou formou útočného viru NATO, který má zasáhnout Rusko a Čínu, a lživá tvrzení, že nebezpečné jsou všechny vakcíny a že si nemáte vybírat žádnou z nich. Velmi tím podněcují uvažování lidí, kteří už před koronavirovou pandemií měli pochybnosti o očkování nebo dychtivě přijímali fake news o zdraví.

Jak rozliším, co je fake news a co je skutečné zpravodajství?

Vždycky jděte po zdroji té informace. Jestli je to na internetu, vede to na zdroj původní informace, třeba na výzkum nebo renomované médium? Porovnejte tu informaci s jinými zpravodajskými médii.

Dívejte se, kdo ji sdílí, jestli je to někdo důvěryhodný. Ale uznávám, v některých případech to není jednoduché a trvá to. Takže dejte si práci s ověřením zdroje.

Když někdo říká, že koronavirus byl zorganizován NATO, mohu si být jistá, že je pod vlivem ruské propagandy?

Existuje mnoho stop zpět k ruským státním médiím. Ale víte, co je šílené? Že ten stejný materiál