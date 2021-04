Se symbolickým uznáním rozsahu pandemie jsme otáleli déle než ostatní, je to šokující, říká česká vědkyně z Cambridge

Patří do poměrně neviditelné masy lidí, která ale pro zemi představuje velkou naději: čeští vědci v zahraničí. Olga Löblová pracuje jako postdoktorandka na univerzitě v Cambridge, zaměřuje se na politologii a zdravotnictví. Zkoumá například, jak státy rozhodují o úhradách léků nebo jakou roli mají v pandemii nezávislí experti. O situaci v Česku se v posledním roce vyjadřovala například pro Financial Times. „České společnosti trvalo mnohem déle než ostatním zemím, než uznala rozsah pandemie. Kříže na Staroměstském náměstí byly prvním takovým gestem. Je to šokující a zarážející,“ říká mimo jiné v rozhovoru pro Deník N.