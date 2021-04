Rusko znásobilo sázky, ukázalo nám prostředníček. Hamáčkův příběh působí nevěrohodně, říká analytik Votápek

Bývalý generální konzul v Moskvě a mezinárodní analytik Vladimír Votápek vnímá vypovězení 20 našich diplomatů z Ruska jako ostrý krok, na který by Česko mělo reagovat v koordinaci se spojenci nejen v EU, ale také v NATO. Hamáčkovu zdůvodnění cesty do Moskvy označuje v rozhovoru pro Deník N za nevěrohodné.

Mezinárodní analytici očekávali, že po vypovězení 18 ruských diplomatů zareaguje Rusko dle zvyklostí recipročně. Nakonec ale vypověděli 20 našich diplomatů a pracovníků ambasády. O čem to vypovídá?

Je to velmi silná a nepřátelská reakce, kterou odmítají, že by nějaký teroristický čin spáchali. Je to pozice, kterou navenek musí zastávat, ale vypovězením více pracovníků a výše postavených diplomatů naprosto a definitivně popřeli svoji vinu. Jsou uraženi, jak to, že si takový malý státeček vůbec dovoluje obviňovat Rusko. Je to jakoby nám v obrazném slova smyslu ukázali zdvižený prostředníček.

Z jejich strany je to tedy velmi silný krok.

Ano, je to jako kdyby při pokeru znásobili sázky, i když mají v ruce velmi slabé karty. Nyní je otázka, zda se lekneme, položíme naše karty na stůl a necháme jim výhru, nebo zda ty sázky zvýšíme z naší strany.

Jak by to pomyslné navýšení sázek mělo vypadat?

Měli bychom požádat naše spojence v NATO a EU, aby s námi byli solidární a aby vypověděli citelné množství rusých diplomatů – z celé Evropy i z USA. To bude pro Rusko velmi citlivé, protože každé takové vypovězení destabilizuje jejich agenturní síť. Mají ji v každé nejen evropské zemi a nový resident musí opět pracně navazovat kontakty se svými agenty na místě. To je pro ně nepříjemné. Měli bychom být ale připraveni i na to, že se možná obě ambasády zavřou.

Je tedy z naší strany vypovězení 18 ruských diplomatů dostatečná reakce, nebo by i samo Česko mělo ještě přistoupit k nějaké reakci?

Samozřejmě ano, ale doporučoval bych tento krok koordinovat se spojenci, abychom věděli, k čemu jsou ochotni. To vypovídání už došlo do takové situace, kdy to ohrožuje chod našeho úřadu, to je zcela zjevné. Vtom případě bychom neměli počítat, kdo si jich kolik vypoví, ale měli bychom počítat, kolik diplomatů nám zůstane v Moskvě. Po této demolici jich bude nanejvýš pět. V tom případě by v Česku mělo zůstat také pouze pět ruských diplomatů, i kdyby to mělo znamenat, že jich vypovíme 70 (Rusko má v Česku dvojnásobně vyšší diplomatické zastoupení než Česko v Rusko, pozn. red.).

Konzultoval bych se spojenci, jak jsou ochotni nás v tomto podpořit. Předpokládám, že spojenci s námi budou solidární a někteří velmi, třeba Velká Británie. I kdyby se stalo, že nás nepodpoří, měli bychom se bránit. Kdybychom teď ustoupili, byla by to naprostá prohra, ztráta tváře a triumf prezidenta Zemana a jeho prokremelských přátel.

Vladimír Votápek (61) Bývalý diplomat, osm let působil na ministerstvu zahraničních věcí, zastával funkci generálního konzula v Rusku. Nyní působí jako analytik mezinárodních vztahů a analytik rizik.

Když jsme spolu hovořili o víkendu, říkal jste, že by Jan Hamáček mohl svou plánovanou cestu do Moskvy zpětně označit za zpravodajskou hru. To se pak skutečně stalo. Jak jeho vysvětlení vnímáte?

