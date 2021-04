Kdy na vás přijde řada s očkováním? Známe detailní harmonogram dodávek do konce června

Deníku N se podařilo získat nový plán dodávek vakcín do konce června. Vyplývá z něj několik podstatných informací – i při pomalejším postupu očkování by se mohla na konci tohoto čtvrtletí dočkat alespoň první dávky velká část osob starších pětačtyřiceti let. A když se bude očkovat rychleji, ve stejné době by už vakcínu mohli dostat někteří pětatřicátníci.