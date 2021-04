Traviči ze Salisbury? Neobtěžujte, zrovna píšeme komisi UEFA

V Česku asi není politika, který by se nevyjádřil k sobotnímu odhalení. S jednou nápadnou výjimkou, jíž je hlava státu. Vzhledem k významu a dopadům toho, co jsme z úst premiéra Babiše a vicepremiéra Hamáčka slyšeli, je to mlčení velmi srozumitelné. Jednoznačněji by Zeman mohl svůj postoj vyjádřit snad jedině ruskou vlajkou vztyčenou namísto prezidentské standarty.

Jedinou reakcí Hradu je tweet prezidentova mluvčího, podle něhož prezident „byl o případu informován“ a „nejvyšší ústavní činitelé postupují v součinnosti“. Na další dotazy ohledně postoje hlavy státu přišla strohá odpověď, že se Zeman vyjádří za týden.

Ticho je ohlušující tím víc, že se ke zprávě o tom, že výbuchy ve Vrběticích mají na svědomí ruští traviči ze Salisbury, pochopitelně vyjadřují také politici a média široko daleko mimo Českou republiku.

A ještě s jednou věcí nápadně kontrastuje. Shodou okolností také tento týden