„Vyhostit všechny a prvním letadlem do Moskvy.“ Starostové chtějí konec ruského světa v Bubenči

Informace o zodpovědnosti Ruska za výbuch ve Vrběticích a vyhoštění 18 jejich diplomatů otevřely otázku, co dál s přebujelou sítí ruských spojek v Česku. Pražští politici vyzývají k vyhoštění většího počtu zaměstnanců ambasády, vyřešit by chtěli také otázku narovnání majetkových vztahů. V pondělí by o tom měla jednat pražská rada.