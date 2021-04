Jsme součástí větší šachovnice, nedělal bych velká gesta. Musíme Rusku zúžit manévrovací prostor, říká bývalý diplomat

Jak lze podle vás popsat situaci, ve které se nyní nacházíme?

Ruské služby už delší dobu testují, jak daleko mohou zajít, co si – nejen u nás – mohou dovolit.

Jaké by měly být adekvátní kroky diplomacie dle toho, co o té události nyní víme?

Podle toho, co jsem se zatím dozvěděl, je naše odpověď v tuto chvíli adekvátní. Důležité je nedělat teď planá gesta, ale došetřit pořádně, co se dělo.

Vyhoštění 18 pracovníků ruské ambasády je tedy podle vás dostačující reakce?

Myslím, že ano. Musí to mít vždy nějaké zdůvodnění a u těch 18 nepochybuji, že tam to zdůvodnění je – vazba na zpravodajské služby. Je potřeba si uvědomit, že tímto incidentem vztahy s Ruskou federací nekončí, je třeba myslet na to, co bude zítra a pozítří. Nabízí se ale možnost použít