Spojenci stojí za Českou republikou, Rusko mluví o vymyšlené provokaci, Číně je to jedno. Shrnujeme reakce

Británie, spojenci a další

Mezi prvními, kdo vyjádřil podporu české vládě za ráznou reakci, bylo americké velvyslanectví. „USA stojí za svým stálým spojencem, Českou republikou. Oceňujeme významné kroky k uvalení sankcí na Rusko za jeho nebezpečné činy na české půdě,“ stojí v prohlášení velvyslanectví podepsaném chargé d’affaires Jennifer Bachusovou. Ta dočasně vede americké diplomatické zastoupení v Česku po lednovém odchodu bývalého velvyslance Stephena Kinga.

“The United States stands with its steadfast Ally, the Czech Republic. We appreciate their significant action to impose costs on Russia for its dangerous actions on Czech soil.” – CdA Jennifer Bachus https://t.co/Qx71P3T08r — U.S. Embassy Prague 🇺🇸🇨🇿 (@USEmbassyPrague) April 17, 2021

Podporu České republice v návaznosti na včerejší oznámení o ruském zapojení do výbuchu ve Vrběticích vyjádřila dnes také britská vláda. „Jsme odhodláni postavit osoby odpovědné za útok v Salisbury před soud a chválíme kroky českých úřadů, které činí totéž,“ napsal britský ministr zahraničí Dominic Raab. Ten také odsoudil bezohledné a nebezpečné činy ruských zpravodajských služeb v Česku.

„Spojené království plně podporuje naše české spojence, kteří odhalili, jak daleko jsou ruské tajné služby ochotné zajít v nebezpečných a podvratných operacích v Evropě.“ Ty podle Raaba vykazují podobný vzorec chování Moskvy jako při novičokovém útoku v Salisbury. „Soucítím s rodinami vrbětických obětí,“ dodal britský ministr.

Na odhalení identity ruských agentů odpovědných za výbuch ve Vrběticích reagoval britský velvyslanec v České republice Nick Archer nejprve stroze včera večer: „Myslím, že tyto dva jsme už viděli,“ napsal krátce na Twitteru s odkazem k pachatelům otravy dvojitého agenta Sergeje Skripala novičokem v britském Salisbury v roce 2018.

I think we’ve seen these two before? https://t.co/24UtQKxEZQ — Nick Archer (@NickArcherFCDO) April 17, 2021

Kvůli pohřbu prince Philipa přislíbil britskou reakci k vyhoštění ruských diplomatů dnes. „Spojené království má dnes oficiální smutek. Na odhalení o Vrběticích budeme reagovat zítra.“ Později zveřejnil oficiální vládní reakci ministra Raaba.

Oficiální kanadské vyjádření získal Deník N dnes: „Pozorně situaci sledujeme, Kanada a Česká republika stojí bok po boku jako spojenci v NATO,“ píše velvyslanectví Kanady v prohlášení zaslaném Deníku N.

Za Českou republikou stojí podle nejvyšších státních činitelů také Slovensko, podporu Česku vyjádřili slovenská prezidentka Zuzana Čaputová i premiér Eduard Heger. Ještě před nimi ruskou operaci důrazně odsoudil slovenský ministr zahraničí Ivan Korčok.

#Slovakia is closely following the suspected foreign-led subversive actions that resulted in a loss of life and massive damage in Vrbetice. We stand by #Czechia and support the steps taken. — Zuzana Čaputová (@ZuzanaCaputova) April 18, 2021

Razantní krok české vlády ocenil i ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba, Ukrajina podle něj dobře zná podobné metody ze strany Ruské federace. „Podobné kroky by neměly zůstat nepotrestány,“ napsal na Twitteru.

Ke sdílené solidaritě s vyhoštěním 18 ruských diplomatů se včera přidalo rovněž Lotyšsko. Podle tamního ministra zahraničí Edgarse Rinkēvičse musejí být pachatelé výbuchu v muničních skladu ve Vrběticích potrestáni.

Rusko: Kreml zatím mlčí

Vrcholní ruští představitelé zatím ke kauze Vrbětice mlčí. Z Kremlu obvinění české strany a vypovězení 18 ruských diplomatů dosud nekomentoval nikdo.

Ihned po zveřejnění této zprávy se ale ozvaly hlasy některých poslanců či senátorů a rovněž jako jedna z prvních zareagovala, byť krátce, mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová: „Praha dobře ví, co bude za podobné triky následovat.“

Tuto strohou větu lze zatím pokládat za jediné oficiální prohlášení reagující na poslední dramatický vývoj vztahů mezi Prahou a Moskvou.

Poslanci a senátoři ale událost živě komentují, i když se ji někteří na sociálních sítích snaží zlehčovat a Českou republiku zesměšňovat. Často také Prahu obviňují z poklonkování USA.

Leonid Sluckij vyzval vedení své země, aby ve světle posledních „protiruských událostí“ začalo přemýšlet o vystoupení Ruska z Rady Evropy. Podle něj Česká republika jen následuje „rusofobní kurz USA“.

Místopředseda zahraničního výboru Rady federace (horní komory parlamentu) Vladimir Džabarov nazval obvinění Prahy „blbostí vycucanou z prstu“. Myslí si, že jde o vymyšlenou provokaci uskutečněnou ve spolupráci s Američany. „Rusko asi nemá nic jiného na práci, než vyhazovat do povětří nějaké sklady. My jsme na Českou republiku přece nikdy nepohlíželi jako na svého protivníka!“

Člen mezinárodního výboru Rady federace Sergej Cekov nereagoval ani tak na obvinění z útoku na sklad ve Vrběticích a vyhoštění ruských diplomatů, jako na noční incident u velvyslanectví Ruské federace v Praze, jehož zeď několik lidí polévalo kečupem. Cekov navrhuje zavést tvrdé ekonomické sankce proti České republice.

Группа активистов сегодня ранним утром облила кетчупом стену посольства РФ в Праге, выразив протест против сотрудничества Чехии "с властью, которая убивает людей, будь то Скрипали, жертвы взрыва во Врбетице или попытка убийства Навального". Фото: Forum 24. cz pic.twitter.com/Ge0Z1FhY9L — SOTA (@SotaVision) April 18, 2021

Senátor Cekov požaduje za zneuctění ruské ambasády v Praze uvalit ekonomické sankce na ČR. Zdroj: SotaVision, Twitter

Jevgenij Primakov, šéf ruské agentury Rossotrudničestvo, tedy té instituce, která působí i v ČR a jejíž pracovníci Rybakov a Končakov byli od nás vyhoštěni jako agenti, našel v posledních událostech souvislost s dostavbou elektrárny Dukovany.

Podle něj má celá akce za cíl vyloučit ruský Rosatom z tendru o dostavbu Dukovan a odehrává se v režii USA. „Profit má Westinghouse,“ konstatuje ředitel agentury, která má v zahraničí propagovat ruský stát.

Kromě politiků se k situaci vyjadřuje řada politologů a médií. Například vedoucí oddělení evropské bezpečnosti v Institutu Evropy Ruské akademie věd Dmitrij Danilov si myslí, že nyní lze čekat zpřísnění sankcí ze strany dalších evropských států, které tak zareagují na nová odhalení české policie. „Otázka je, nakolik jsou země EU připraveny dále eskalovat vztahy s Ruskem,“ prohlásil.

Za provokaci označil obvinění Čechů z účasti ruských občanů na výbuchu ve Vrběticích prezident Asociace veteránů speciálního oddílu FSB Alfa Sergej Gončarov. Požaduje, aby vedení ČR zveřejnilo jednoznačné důkazy o tom, že právě ruské tajné služby se podílely na výbuchu ve skladech ve Vrběticích. Gončarov řekl, že jde o další ze série „absurdních obvinění“ a uvedl jako příklady kauzu otravy Sergeje Skripala, sestřelení Boeingu (na letu) MH17 nad Donbasem a otravu opozičního lídra Alexeje Navalného.

Z médií se obsáhleji věnuje tématu především Kommersant, list loajální Kremlu. V článku „Vztahy Ruska a České republiky podkopány výbuchem munice“ připomíná poslední vývoj česko-ruských vztahů, které jsou zakaleny především odstraněním Koněvovy sochy z pražského náměstí a diplomatickým skandálem, kdy jeden pracovník ruské agentury Rossotrudničestva působící v Praze obvinil svého kolegu z ilegálního dovozu jedu ricin do ČR. Oba byli ve výsledku z České republiky vyhoštěni.

List také poukazuje na zmařenou cestu ministra vnitra Hamáčka do Moskvy, a tedy i neuskutečněná jednání o dovozu vakcíny Sputnik V do ČR. „Česká republika se mohla stát jednou z prvních zemí EU, které by zakoupily ruský preparát,“ píše Kommersant. „Nyní, pokud se ruský a americký prezident opravdu osobně setkají, tak určitě ne v Praze,“ myslí si komentátorka novin Galina Dubinová.

„Hlavní úkol tohoto fejku,“ komentuje poslední události politolog Vladimir Šapovalov, „je vyvolat reakci mezinárodního společenství.“ Podobně jako jeho kolega z Institutu Evropy Ruské akademie věd Vladislav Bělov si myslí, že cílem podobných akcí je vytvořit koordinovaný protiruský blok reprezentovaný „kolektivním Západem“. Podle něj Praha tímto nevhodným způsobem pouze vyjádřila solidaritu s Washingtonem.

Zapojení dvou Rusů do výbuchu ve Vrběticích si všímají i zahraniční média. BBC zdůrazňuje podezření, že právě dvojice hledaných mužů měla vykonat otravu Sergeje Skripala v britském Salisbury. O včerejším oznámení premiéra Babiše a vicepremiéra Hamáčka informovaly také agentury AP či Reuters nebo New York Times.

České odhalení o ruském zapojení do vrbětického výbuchu z roku 2014 patrně ještě bude předmětem jednání v EU i NATO, ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) pověřil české velvyslance v obou institucích, aby spojence informovali. „V pondělí o tom budu mluvit i na zasedání ministrů zahraničí EU,“ doplnil.

Americká média zprávy o vyhoštění ruských diplomatů z Česka zaznamenala okamžitě, zčásti i proto, že pouhé dva dny před tím vyhostili Američané ze svého území deset ruských diplomatů. Prezident Joe Biden některé z nich označil za agenty.

Většina z nich čerpala především ze zprávy agentury AP od českého reportéra Karla Janíčka, kterou bezprostředně poté převzaly například deníky Washington Post a San Francisco Chronicle. Událostí si všímali zejména reportéři, kteří se specializují na bezpečnost a tajné služby, a kteří je proto dokázali zasadit do širšího kontextu. U většiny z nich byl patrný šok.

„A do háje. Tohle si musíte přečíst. Zabijácké ruské operace na evropské půdě.“ Těmito slovy upozornil na případ bezpečnostní analytik Eric Garland a odkázal na znalce výzvědných služeb Michaela Weisse, který publikuje v Daily Beast a New Lines Magazine. Ten situaci vysvětlil americké veřejnosti ve stejném duchu, jak ji popisovala česká média.

„V roce 2014 GRU vyhodila do povětří český sklad vojenské munice kvůli bulharskému dodavateli zbraní do Ukrajiny. Pak se dvakrát snažili zavraždit bulharského dodavatele nervovým plynem nejdřív v Sofii, poté na bulharském pobřeží. Kousky skládačky konečně zapadají do sebe,“ podotkl Weiss.

Ke zprávě stanice CNN, kterou dnes ráno stanice vydala na své titulní straně, významně přispěli dva Češi: redaktorka britské pobočky CNN v Londýně Ivana Kottasová byla její spoluautorkou a novinář a bývalý pracovník CNN Tomáš Etzler byl uveden jako přispěvatel.

Americká televize vyzdvihla jako zásadní spojení útočníků ze Salisbury s Českem. Ruští podezřelí ze Salisbury jsou propojení s výbuchem v České republice, hlásal titulek.

Čína

Peking střet Prahy a Moskvy zatím nekomentoval a je otázkou, zda to vůbec učiní. Pohled do jeho oficiálních médií prozrazuje, že ho zatím má za naprosto okrajové téma.

Server tiskové agentury Sin-chua svou dnešní produkci jako obvykle otevírá citací generálního tajemníka Komunistické strany Číny Si Ťin-pchinga, tentokrát „duchaplnými“ slovy o přátelství s asijskými sousedy v post-epidemické éře.

Právě asijští sousedé také dominují zahraničnímu zpravodajství. Jak Sin-chua, tak anglojazyčné, zahraničnímu publiku určené Global Times se soustředí na čínsko-americké jednání o klimatické změně, Sin-ťiang a hlavně ostrou kritiku aliance mezi USA a Japonskem a její podporu Tchaj-wanu.

Vedle tohoto dění události kdesi ve střední Evropě blednou. Vyhoštění ruských diplomatů z Prahy věnuje Sin-chua suchou zprávu o šesti odstavcích; Global Times nic.

Čtyřodstavcové shrnutí nabízí také server hongkongského rozhlasu a televize RTHK; zprávu doprovází fotografie ruské ambasády v Praze, na jejíž bráně visí transparent s Putinovým portrétem a nápisem „zabiják zloděj diktátor“. A jihokorejská agentura Jonhap? Tam vyhledání hesla „Česká republika“ za poslední týden ukáže jen byznysovou zprávu o továrnách automobilky Hyundai.

Obdobně stručně o věci informuje skrze svého pražského zpravodaje také tchajwanská agentura CNA, která připojila video ze včerejší Babišovy a Hamáčkovy tiskové konference.