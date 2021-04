Námluvy s Rosatomem byly obrovský hazard vždycky. Od teď by měly být trestné

Komentář Jana Moláčka: Uvažovat o jakémkoliv zapojení Rosatomu do českých jaderných projektů mělo být nepřijatelné už dávno. Od sobotního večera by mělo být trestné. I když to bude trochu paradoxní – Rusko roky úspěšně operuje proti Západu včetně České republiky a destrukce naší společnosti a demokracie mu bez problémů prochází. Ke klíčovému strategickému projektu mu – doufejme – definitivně uzavře cestu až podle všeho zpackaná akce, jejímž cílem Česko podle prvních zjištění ani primárně nebylo.