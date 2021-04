Hamáček o útoku musel vědět, když plánoval cestu do Moskvy. Zapomněl na zájmy státu, říká bývalý diplomat Kolář

Jaký je váš dojem z toho, co před chvílí oznámil pan premiér – tedy že je ruská GRU zřejmě zodpovědná za výbuch ve Vrběticích?

Mám smíšené pocity. Jednak zděšení z toho, že se to tady vůbec mohlo stát a že vicepremiér, ministr vnitra a ministr zahraniční v jednom připravoval cestu do Moskvy kvůli Sputniku v době, kdy o tom z mého pohledu musel vědět. A pokud nevěděl, tak je to snad mnohem horší zpráva.

Zároveň mám ale i jistý pocit zadostiučinění, dlouhodobě upozorňuji na bezpečnostní rizika spojená s připuštěním Rusů do strategických projektů souvisejících s infrastrukturou a energetickou bezpečností. Teď se ukazuje, že všichni, kdo na to léta poukazují, ví, proč tak činí, a že to není nějaká naše obsese. Obavy jsou bohužel na místě a reflektují skutečný stav.

Co se z vašeho pohledu vlastně stalo, co jsme se dozvěděli?

Informace, která už nějakou dobu v naší komunitě prosakovala, musela být sdělena, protože už se to mohlo každou chvíli