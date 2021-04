Zásah bezpečnostních složek u vybuchlých muničních skladů ve Vrběticích byl nejdelším zásahem integrovaného záchranného systému vůbec, trval šest let. Premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr zahraničí Jan Hamáček (ČSSD) nyní uvedli, že za explozemi stály ruské tajné služby ve zcela bezpříkladném útoku Ruska proti Česku. Přinášíme ohlédnutí za případem očima hasičů a dalších složek IZS.

Vrbětice ve vysílačkách hasičů: „Hasit se to nedá, zahajujeme obranu. Série velkých výbuchů, cisterny jsme odstavili…“

Byla středa 14. října 2020, sedm hodin večer, už se setmělo. V areálu částečně zdemolovaného muničního skladu ve Vrběticích ve Zlínském kraji bylo ticho a pusto. Nejdelší zásah složek integrovaného záchranného systému po šesti letech skončil.

Posun zpět v čase o šest let: je 9:49:56, 16. října 2014. V telefonním centru tísňového volání zlínských hasičů přijímají na lince 112 první zprávu o požáru v areálu muničních skladů v obci Vlachovice-Vrbětice. Ještě nevědí, že je co do trvání, množství zapojených složek a koordinační i finanční náročnosti čeká úplně mimořádná akce. Nevědí ani o tom, že hoří přímo muniční sklad, první hasiči na místo míří bez informací o mimořádném nebezpečí.

Na místě výbuchu, který teď čeští zpravodajci připsali ruským tajným službám – podle Respektu mohlo jít o snahu znehodnotit případnou zásilku zbraní pro Ukrajinu – jsou dva mrtví.

První hlášení, které profesionální hasiči zprostředkovali vysílačkami z místa, zněla: „Ozývají se výbuchy, je tu