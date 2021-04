Ústřední výbor KSČM neodvolal předsedu Vojtěcha Filipa. V tajné volbě se pro jeho odchod z čela strany vyslovilo 46 delegátů ze 78 přítomných, potřeba bylo šedesát hlasů. Stávající vedení tak zřejmě povede stranu do říjnových voleb.

Filip tajné hlasování ustál, komunisty povede do říjnových voleb

Ústřední výbor se dnes v Nymburce sešel covidu navzdory. Už od počátku ale bylo jasné, že kvůli epidemii nedostaví všichni delegáti. Část z nich se totiž obávala nákazy.

Nakonec na dorazilo 78 členů devadesátičlenného výboru. Zpočátku nebylo jasné, zda se změny ve vedení vůbec budou řešit. Lidé kolem Filipa o tom měli pochyby a tvrdili, že se bude řešit především program do podzimních voleb a kandidátky.

„Změna by se teď dělat neměla, od toho je sjezd, ale rozhodně bychom měli projednat kandidátky do sněmovních voleb,“ řekl před pár dny Deníku N šéf poslanců KSČM Pavel Kováčik.

Nakonec ale sami delegáti tento bod do programu zařadili. Filip podle dvou zdrojů redakce řekl, že on sám by si přál