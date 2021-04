Magda Vášáryová: Lidé musejí pochopit, že zemi nemůže řídit kdokoliv

Politička a diplomatka Magda Vášáryová říká, že to, co dělá v zahraniční politice nedávno odstoupivší předseda vlády a nyní vicepremiér a ministr financí Igor Matovič, znají slovenští diplomaté už z minulosti.

Tento týden jste podepsala prohlášení bývalých diplomatů (viz konec rozhovoru) o tom, že jsme se stali svědky bezprecedentního ponížení a zneužití slovenské diplomacie. Reagovala jste na cesty Igora Matoviče do Moskvy a do Budapešti ve věci ruské vakcíny Sputnik V. Proč byla diplomacie ponížena?

Ne že by to bylo bezprecedentní. To jsme už zažili, když například pan Mečiar nedovolil, aby při jednání byli přítomni diplomaté, ale za určitou dobu jsme takovým krokům odvykli. Myslím si, že teď je třeba vytvořit velkou a jasnou hráz a říct, že toto ne. Proto jsem ho podepsala.

Pochopili jsme, že je třeba to zastavit, tuto tendenci bezbřehé politiky ad hoc – co mě právě napadne. Vždycky je lépe zastavit tyto věci na začátku než pak řešit důsledky.

Co je to „toto“? Ignorování ambasády, ministra zahraničních věcí?

Dlouhodobě máme na Slovensku co do činění s tendencí, jako kdybychom stále věřili Leninovým slovům, že i kuchařka může řídit stát.

Stále tomu tak je – vždyť