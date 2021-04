Listopád Aleny Mornštajnové se vzdal literárních kvalit ve prospěch angažovanosti tématu

Do dnešní absurdní doby přichází nejnovější román Aleny Mornštajnové s příběhem až přízračným, v němž lze najít i paralely se současnou situací, která nastolila mnohá osobní omezení. Vede k zamyšlení nad ztrátou svobod jednotlivce na úkor zájmů různých skupin.

Starý klíč zavěšený na provázku na obálce od Evy Kopečkové je připomínkou dnes již symbolického „cinkání klíčů“, ale především absence svobody, uzamčení nejen fyzických schránek osob, ale především jejich myšlenek, přání, přesvědčení a rozhovorů, které musí skrývat. V kontrastu působí drobní ptáčci, ony vzdálené a nedosažitelné jednotlivosti. Vizuální úvod je působivý a opět předjímá drobná osobní dramata na pozadí velkých dějin. Slovní hříčka v názvu je decentní a zároveň všeobsažná.

Autorka zavádí do kulis českého města – pro její romány již tradičního Valašského Meziříčí – praktiky známé z minulosti naší vlastní i ze zahraniční současnosti. Co by se stalo, kdyby v listopadu 1989 „vyhráli“ komunisté? „Občanka druhé kategorie“ Maja si uvědomuje nesvobodu, v níž žije, a se svým manželem