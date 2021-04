Výrobci léků napsali návrh zákona, který je pro ně výhodný. Poslanci jej ve výboru schválili

Poslanci ze zdravotního výboru poslali na konci března do druhého čtení novelu zákona, podle níž by zdravotní pojišťovny musely proplácet i nákladnější vakcíny proti chřipce a papilomaviru, který způsobuje rakovinu. Příslušný pozměňovací návrh přitom připravily farmaceutické firmy, které by z novinky těžily. Ačkoliv výrobci léků a vakcín autorství návrhu přiznávají, předsedkyně výboru tvrdí, že podnět přišel od lékařů.