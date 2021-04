Studio N: Rusové pomáhali Trumpovi. Biden je teď tvrdě trestá

Třicet dní dal Joe Biden deseti ruským diplomatům na to, aby opustili Spojené státy. Je to součást odplaty za to, že Rusové zasahovali do voleb a prováděli rozsáhlou špionáž v amerických institucích. V nejnovějším diplomatickém sporu mezi USA a Ruskem bude možná figurovat i Praha. Téma pro reportérku Janu Ciglerovou.