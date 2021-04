Tento týden se zdál nekonečný a z hlediska zvratů na české politické scéně až překombinovaný. Začalo to vládní rošádou v režii sociální demokracie, která nebyla. Pak měla proběhnout cesta do Ruska, ale ani ta se nekonala. A vrcholem byla tisková konference, která přinesla pár nových a nečekaných informací a vyvolala řadu reakcí v Česku i v zahraničí. Nevyvolala ale reakci prezidenta, který usoudil, že s vyjádřením není kam spěchat.

PolitikoN: Co mělo přijít, to nepřišlo. Místo toho přišla hromada nepěkných a nečekaných věcí

Pojďme začít pěkně od toho nejčerstvějšího. V sobotu večer předseda vlády Andrej Babiš (ANO) a vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) stanuli vedle sebe na tiskové konferenci. Neobvyklá byla nejen kombinace aktérů, ale i čas konání.

Společně přednesli občanům krátké, ale šokující sdělení, že do ničivého výbuchu muničního skladu ve Vrběticích byla podle zjištění policie a tajných služeb zapojena ruská rozvědka. Vyhostí proto z ruské ambasády osmnáct diplomatů. Hamáček pak doplnil, že to byl důvod, proč zrušil svou plánovanou cestu do Ruska, a rozpoutali tím smršť politických reakcí.

Krátce po brífinku čelných představitelů státu týdeník Respekt zveřejnil obsáhlý text, v němž vysvětluje, jak se ruští agenti do výbuchu zapojili a jaké k tomu má policie důkazy. V krátkosti: Rusové způsobili explozi skladu s municí zřejmě omylem, chtěli znehodnotit dodávku zbraní na Ukrajinu, ale „nehoda“ se měla stát až na cestě. Radiožurnál pak zjistil, že policie pracuje i s verzí, že zbraně měli koupit Američané, kteří je chtěli použít při konfliktu v Sýrii. Základním sdělením ale zůstává, že to bylo celé špatně naplánované, což potvrdil v Otázkách Václava Moravce i vicepremiér Hamáček.

Hned jak na tiskové konferenci zhasly kamery,