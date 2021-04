Notes: Co trápí hradní kancelář? A v jaké roli letí Hamáček do Ruska?

Všiml jsem si, jak razantně se od loňského roku, kdy jsem začal Notesy psát, změnila jejich struktura. Zatímco v první části jsem se snažil soustředit vždy na seriózní zprávy, na závěr dal nějakou absurditu, bizarnost nebo nesmysl. Jenže způsob, jak se události dějí, si vybrat nemůžu, a tak se stalo, že se absurdní, bizarní a nesmyslné věci dostaly už na začátek Notesů.

Jak jinak totiž nazvat počin prezidentské kanceláře, která odeslala dopis fotbalové asociaci UEFA. V něm se zastává fotbalisty Kúdely a kritizuje asociaci za trest, který fotbalistovi udělila za údajné rasistické nadávky. Dokážete si představit jinou zemi, jejíž prezident ústy svého kancléře píše vedení evropské fotbalové soutěže? A jak trefně připomíná kolega Prokop Vodrážka, i dopis Odboru přátel Slavie, tudíž fanoušků, je smířlivější než dopis Hradu. Absurdnost celého počinu vyvstává ještě výrazněji, když si uvědomíme, k jakým kauzám a událostem Hrad naopak mlčí.

Mlčí například k ruským provokacím na hranicích s Ukrajinou nebo k věznění opozičního předáka Navalného. A neodsoudí je zřejmě ani ministr vnitra a zahraničí zároveň Jan Hamáček, který do Moskvy jede žádat o vakcínu Sputnik. Nemohl si vybrat lepšího společníka než exšéfa slovenského parlamentu Andreje Danka, který se pokusí získat vakcínu zpět poté, co ji Slovensko muselo vrátit. A jak dnes podotkla tamní prezidentka Zuzana Čaputová, pravděpodobně tomu tak navíc bylo z jiného důvodu, než jaký uváděl expremiér Matovič.

Hamáček na cestu do Moskvy jede už po pár dnech ve funkci. Poté co odvolal ministra zahraničí Tomáše Petříčka. Inu, věci se u nás mohou dít i rychle. Kde je vůle, tam je cesta. A cesta k ruské vakcíně, kterou ještě neschválila ani Evropská léková agentura, vede přes četnou personální gymnastiku. Hamáček ve funkci ministra zahraničí nebude věčně. Jenom zařídí tuto záležitost. Jak dnes oznámil Hrad, už ve středu prezident Zeman jmenuje do této funkce Hamáčkova dosavadního náměstka Kulhánka.

Tomáš Petříček byl odvolán, aby sociální demokracie, jak řekl sám Hamáček, byla srozumitelnější. Teď už srozumitelná je: není pochyb o tom, že Českou republiku táhne na Východ. Premiér Andrej Babiš sice odmítl, že předseda ČSSD jede do Ruska řešit Dukovany, podle expertů to však vyloučeno zdaleka není. „Na Hamáčkově cestě do Moskvy není standardního vůbec nic. Především není jasné, z titulu které funkce ji vůbec koná. On sám řekl serveru iRozhlas, že do Ruska letí ‚jako první vicepremiér‘, je ale nápadné, že tak činí v krátkém údobí několika dnů, kdy je také pověřeným ministrem zahraničí,“ píše ve svém komentáři kolega Jan Moláček.

A Hamáčkova cesta do Ruska je tématem i dnešního Studia N.

Zatímco se spor mezi Ruskem a Ukrajinou opět postupně probublává do novinových titulků, jedna dlouhá válka končí, chtělo by se říci. Jenže realita je, jak už to tak s realitou bývá, smutnější. Po 20 letech odchází západní mocnosti z války v Afghánistánu, konflikt však ještě nekončí. Je to nejdelší válka, kterou Spojené státy kdy vedly. Účastnili se jí dokonce i vojáci, kteří při jejím vypuknutí ještě ani nebyli na světě. Západní mocnosti ze země odejdou symbolicky 11. září. To nejpodstatnější o konfliktu zasvěceně sepsal kolega Jan Wirnitzer.

Co se dělo dál?

Koalice Spolu vyzvala premiéra Andreje Babiše, ať nechá hlasovat Sněmovnu o důvěře vládě. Stalo se tak dva dny poté, kdy komunisté řekli, že vládu nebudou nadále tolerovat. Když se od vás odkloní i jinak bezskrupulózní strana, jako je KSČM, s tím, že ve vás „ztratila důvěru“, je možná načase se zamyslet. Premiér však zřejmě při všem to makání na zamyšlení se nemá čas. Návrh opozice tedy ze stolu smetl slovy, že pro vyvolání takového hlasování nevidí důvod. A Hrad? Ten se k možné blížící se vládní krizi odmítl vyjádřit. Asi měl plné ruce práce s psaním vyjádření k fotbalu.

Do českých domácích kin přišla s čtvrtletním zpožděním Wonder Woman 1984. Film, který je obecně považován za špatný. „Byla by ale chyba většinový názor přijmout bez výhrad. Wonder Woman možná trochu ‚ujela‘, přesto jde v mnoha ohledech o inspirativní vizi,“ píše v recenzi Martin Svoboda.

Ve Spojených státech trvá už třetím týdnem ostře sledovaný soud s policistou Derekem Chauvinem, který je obviněn z vraždy Afroameričana George Floyda. Soudní patolog, kterého si vybrala strana obhajoby, řekl, že okolnosti Floydova úmrtí nejsou jasné, protože jeho smrt mohla nastat i kvůli drogám nebo zplodinám z výfuku. Sám Chauvin odmítl vypovídat.

A co vás čeká v zítřejších novinách?

– Ruský web lže o okupaci v roce 1968, Česko mlčí

– Hamáčka veze do Ruska Slovák Danko

– Babišovi poradci rozcupovali změny penzí

– Tajemství čínského království Šu, 3000 let poté

– Covid v ČR: Situace je stále lepší, nepřehlédněme tři horší zprávy

– Komentář: Sputnikem k Dukovanům

– Život je jen (kosmická) náhoda. Nebo ne?

– Jak přežít zimu na ulici? V počítačové hře

Kontext N:

– Lovci a sběrači dokážou děti naučit, co my ne

– Pandemie podrazila ženám nohy. Může pro ně ale být i šancí

– Popoví fantomové si nasadili masky a vytvořili kult bez osobnosti

I zítra tedy bude z čeho vybírat. Příjemný večer třeba při čtení Deníku N vám přeje Adam Hecl.