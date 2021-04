Jak se rozdělují vakcíny, proč jich mají praktici málo a komu se otvírá závora v očkovacích místech

Redakce se v rozhovorech s několika zdroji blízkými řízení očkování pokusila najít odpovědi na řadu otázek týkajících se jak jednotlivých vakcín, tak i celé „operace očkování“: jak se vakcíny u nás vlastně rozdělují, co se děje s nevyočkovanými dávkami, proč nemohou víc vakcín dostávat praktičtí lékaři nebo jaké jsou další očkovací plány a scénáře pro případ, že se dodávka zpozdí či znehodnotí. Všechny zdroje jsou redakci známé a spolehlivé, vzhledem k citlivosti tématu se rozhodly zůstat v anonymitě.

Vysvětlení, jak systém funguje, musíme začít od typů vakcín, protože s každou z nich je spojená jiná logistika a jiné problémy. V Česku se v současnosti očkuje třemi různými vakcínami proti covidu. Jsou to Comirnaty od společností Pfizer/BioNTech, Vaxzevria od AstraZeneky a Covid-19 Vaccine od Moderny. Nově k nim přibyla Covid-19 Vaccine Janssen od společnosti Johnson & Johnson, kterou už dostávají první praktikové do ordinací.

Comirnaty: jak švýcarské hodinky

Comirnaty je v současnosti i v blízké budoucnosti v Česku tou hlavní vakcínou. Do konce června by mělo přijít téměř pět milionů dávek, takže na této vakcíně je z velké části postavená stávající česká očkovací strategie. Látka od Pfizeru/BioNTechu je zároveň také jedinou vakcínou, u které až do zmíněného konce června známe přesné dodávky pro jednotlivé týdny, doslova na počet krabic. Opravdu jisté není samozřejmě nic, vždy může nastat nějaký výpadek, ale Pfizer s BioNTechem zatím své dodávky do EU proti svým původním závazkům pouze navýšily, takže naděje, že se nyní nesníží, je velká. (Dočasný výpadek nastal v celé EU na přelomu ledna a února, protože společnosti zvyšovaly své výrobní kapacity, výpadek pak ale do několika týdnů nahradily.)

Zatím jediná skutečná chyba v dodávkách Comirnaty do Česka od začátku očkování v prosinci 2020 se stala podle jednoho ze zdrojů předminulý týden, kdy