Sputnikem k Dukovanům. Na věčné časy a nikdy jinak

Komentář Jana Moláčka: Po odvolání Tomáše Petříčka z čela české diplomacie prohlásil Jan Hamáček, že se na české zahraniční politice nezmění ani čárka. Sám ale využívá svoje přechodné působení v Černínském paláci k tomu, aby navázal na to nejhorší z ní – podezřelé styky s Ruskem, které hrají do karet zájmům Kremlu, zatímco ty české poškozují. A zájem Kremlu je jasný – upevnit svůj vliv v Česku na desítky let dopředu přes vítězný tendr na dostavbu Dukovan.

Hamáčkova překotná cesta do Moskvy v doprovodu obskurního expředsedy slovenského parlamentu Andreje Danka povyšuje českou servilitu vůči Kremlu na novou úroveň.

Dosud byl hlavním bojovníkem za Putinovy geopolitické zájmy v Česku Miloš Zeman. Vypadalo to podobně – namísto standardních diplomatických jednání tajné výpravy do Moskvy v podání Zemanova poradce Martina Nejedlého. Mimo protokol i veřejnou kontrolu, bez koordinace s institucemi zodpovědnými za vztahy s Ruskem, tedy ministerstvem zahraničí a českou ambasádou v Moskvě.

Bylo samozřejmě na pováženou, pokud za Českou republiku v Rusku vystupoval zákulisní hráč bez jakékoliv veřejné funkce, která by ho k tomu zmocňovala. Pokud se ale stejně pokoutně chystá s Ruskem jednat ministr zahraničí, je to ještě horší. Znamená to, že Kreml úspěšně obsazuje po Hradu další důležitou kótu. A to Černínský palác, který se dosud snažil o standardní politiku vůči východní velmoci.

Kdo vlastně letí do Ruska?

Na Hamáčkově cestě do Moskvy není standardního vůbec nic. Především není jasné,