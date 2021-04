Věděla jsem, že změnu pohlaví na mě někdo v politice vytáhne. Nečekala jsem to ale tak brzy, říká šéfka Mladého pirátstva

Minulý měsíc vyvolalo velký rozruch to, že se Mladí piráti přejmenovali na Mladé pirátstvo. Změnu si podle prohlášení odhlasovalo 80 procent členů. Byla debata o ní tak snadná, jak naznačuje výsledek hlasování?

My jsme to popravdě vůbec nebrali jako nějakou velkou věc. Jenom jsme si řekli, že dlouhodobě bychom chtěli být co nejotevřenější. Značka Mladých pirátů není ještě tak rozšířená, takže jestli někdy budeme mít příležitost změnit název, tak teď.

A přišlo nám to jako hezké gesto vůči ženám. Chtěli jsme, aby ten projekt skutečně reflektoval, že se může připojit kdokoliv a bude vítaný. Nečekali jsme, že by to vyvolalo takovou diskusi. Nebyl to náš cíl. Nikdo nebyl extra proti a diskuse uvnitř nebyla vyhrocená.

Všimla jsem si, že ve vedení jste jediná žena. Jaké je složení vašich členů, jak vypadá zbytek organizace?

Špatně. To byl právě jeden z podnětů. Momentálně je tam drtivá většina mužů. Jsme čtyři aktivní ženy ze čtyřiceti členů. Po změně názvu jsme zaznamenali malý nárůst zájemců o členství a mezi nimi je to o něco lepší. Řekla bych, že 60 procent zájemců jsou muži a 40 procent ženy.

Pomohla podle vás změna názvu a debata o něm?

Myslím, že to určitě pomohlo. Přilákalo to nové lidi, kteří o nás nevěděli, a lidi, kteří by do toho možná ani nešli. Ale když jsme ukázali, že u nás jsou vítaní všichni, tak se přihlásili.

Po tom všem, co to vyvolalo, hodnotíte to jako dobré rozhodnutí? Protože ta kritika nebyla mírná a svezla se i na vás osobně.

Interně jsme se shodli, že