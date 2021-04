Západ odejde z Afghánistánu. Zanechá za sebou zemi, kde jsou obavy silnější než naděje

Nazvali ji The Long War, Dlouhá válka. Byla dlouhá: letos to od příchodu sil západních spojenců do Afghánistánu bude dvacet let. Je to delší doba než americké angažmá ve Vietnamu. Je to víc, než trvaly obě světové války, korejská válka a americká občanská válka dohromady. A ačkoliv Západ odchází, tahle válka tím možná nekončí.