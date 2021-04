Notes: Výchova k sadomasochismu, cesta za Sputnikem a nevydařený tah Zaorálkem

Multiministr Hamáček se v křesle ministra zahraničí ještě ani nestihl ohřát a už v pondělí letí do Moskvy. Tam chce s ministrem průmyslu a obchodu Denisem Manturovem dojednat případné dodávky vakcíny Sputnik V do Česka. A ministr známý svou červenou (náhoda?) mikinou nepoletí sám. Garde v delegaci mu bude dělat exšéf slovenského parlamentu Andrej Danko, který měl vyjednávat dodávky Sputniku V pro Slováky.

Sociální demokraty čeká v podzimních volbách boj o přežití/Sněmovnu. Na sjezdu proto kladli důraz na jednotu, levicová témata a tradičního voliče ČSSD. Dobrý start, chtělo by se říct. Jenže pak se ČSSD vytasila s divokou personální výměnou na ministerstvu zahraničí a kultury. Ministr zahraničí Petříček skončil, nahradit ho měl Zaorálek, toho snad Birke… jenže zatím se výměna moc nedaří. „Je to obrovská chyba, ČSSD působí nedůvěryhodně. Je chyba, že pan Hamáček nepředjednal pozici pana Zaorálka,“ říká politolog Lyska. Samotná výměna přitom podle něj z pohledu voličů ČSSD mohla být bezproblémová. Mohla, ale není… Více o předvolebních tazích ČSSD na pětiprocentní branku píše Jan Tvrdoň.

Hamáčkův tah Zaorálkem na ministerstvo zahraničí nakonec nejspíš nedopadne, a ČSSD proto na post šéfa diplomacie (který dočasně zastává Hamáček) navrhuje Jakuba Kulhánka. Ten má zkušenosti ze tří resortů, vzdělání z USA, prověrku na přísně tajné a také záhadnou zkoušku z ruštiny a pracovní zkušenost z čínské společnosti CEFC. A proč padl výběr sociálních demokratů právě na něj? „Je jediný, kdo mu (Janu Hamáčkovi, pozn. red.) zbyl, protože nikoho jiného už nemá. Je to evidentně personální nouze. Chodil léta na grémium a měl tendence radit, ačkoli je naprosto odtržený od reality. Je to člověk, který Honzovi nikdy nenastavuje zrcadlo. Je po všech stránkách loajální,“ řekl Lukáši Prchalovi a Jakubu Zelenkovi vysoce postavený sociální demokrat. Kulhánka už zítra přijme prezident Zeman v Lánech.

A ne/výměně ministrů se věnovalo i duo Zdíša Pokorná a Eliška Černá. Jedním z aktérů vládní rošády je i muzikálový producent Oldřich Lichtenberg, který výměnu Zaorálka za Birkeho veřejně oznámil. Pořadatel hradních bálů a spolumajitel Divadla Broadway Zaorálkovi vyčítal, že nedostatečně podporuje komerční kulturní aktivity. I když nástup Birkeho na resort kultury padl, o to více vynikla postava podnikatele a jeho vliv na českou kulturu.

Za vyhazovem Blatného z Babišovy vlády podle někdejšího náměstka Černého mohl být ministrův negativní postoj k ruské vakcíně Sputnik V a stanoviska k experimentálním lékům. Babiš ale slova Černého odmítá a diví se, že se vůbec k důvodům odvolání Blatného vyjadřuje. „Moc dobře ví, co jsem mu dlouhodobě vyčítal a za co jsem ho společně s bývalým ministrem tvrdě kritizoval. A Sputnik V to opravdu nikdy nebyl. Ministerstvo zásadně zaspalo s řešením situace při prudkém nárůstu nakažených a on tento postup společně s ministrem obhajoval,“ sdělil premiér. O důvodech ministerské výměny v resortu zdravotnictví více píše Prokop Vodrážka.

Nedávno tragicky zesnulý podnikatel a nejbohatší Čech Petr Kellner (který toto označení neměl rád) si přísně střežil své soukromí, na veřejnosti se ukazoval výjimečně. Nyní ale do zákulisí jeho života dává nahlédnout František Dostálek, který byl s Kellnerem v kontaktu nejen jako auditor PPF, ale i jako člověk, se kterým Kellner hovořil o svých vizích i osobních záležitostech. „Byl jedním z mála lidí, kteří umějí myslet dál. Rád snil a hrál si, to ho bavilo. Několikrát mi říkal, že lidé dávají do byznysu emoce. On je dokázal oddělit,“ říká v obsáhlém rozhovoru, ve kterém promluvil i o strachu z únosu vlastních dětí. Jeden z nejzajímavějších rozhovorů o Petru Kellnerovi přinesly Eliška Hradilková Bártová a Renata Kalenská.

Na jedné straně se očkuje ve velkých očkovacích centrech s moderním vybavením, kde se mnozí politici rádi fotí, na druhé straně očkují i praktičtí lékaři. A tam už je situace o něco méně fotogenická. Dodávky váznou a praktici jsou nuceni improvizovat. MUDr. Milena Mejzlíková už více než třicet let pracuje v Krouně – obci, která nemá ani tisíc obyvatel. Vakcínu si jezdí vyzvedávat do distribučního místa, kde si ji naloží do chladničky na jídlo, jede zpět a látku vyočkuje lidem podle pořadníku, který si zapsala do notýsku. Reportáž o tom, jak vypadá očkování na vesnici, přináší Prokop Vodrážka.

A očkování jede i v reprodukčním centru v Praze, které spadá pod investiční fond premiéra Andreje Babiše. Vakcína je tam ale jen pro mladý! V centru naočkovali proti covidu 844 lidí a mezi prvními naočkovanými byli zaměstnanci mladší 24 let, ohrožená skupina 70+ tvoří pouze desetinu všech naočkovaných. O tom, jak se očkuje v Babišově klinice (podle hesla mládí vpřed a staří na svá místa), píše Eliška Hradilková Bártová.

Česká republika konečně srovnává pandemickou křivku s Německem! V Německu případů přibývá, lůžka v nemocnicích se nebezpečně rychle plní a protipandemická opatření se zpřísňují, zatímco v Česku se situace zlepšuje a opatření rozvolňují. Německá vláda proto zavedla speciální „brzdicí systém“, jenže ani ten podle předního německého virologa a poradce vlády nemusí stačit. Více o koronavirové situaci v Německu z Německa píše Pavel Polák.

Ministryni práce a sociálních věcí se strategií politické komunikace radí exšéf Strany zelených, účastník Výměny manželek a zámecký pán Matěj Stropnický. „Pomáhám jí vymyslet, jak vysvětlit a prosadit to, co připraví. A také se pokouším vnášet do tohoto vysokého úřadu pohled lidí z venkova, kde poslední tři roky žiju. Venkovského vzduchu není na ministerstvech nikdy dost,“ napsal Stropnický Hance Mazancové, která jeho angažmá na ministerstvu odhalila.

Radní ČT Hana Lipovská vyvolala pozdvižení, když na její jednání přímo do budovy veřejnoprávní televize dorazila s policejní ochrankou. Opravdu policisté zajišťovali její bezpečnost, nebo se stali součástí nátlaku na ČT? Snahy o ovládnutí Kavčích hor popisují v podcastu Studio N redaktorka týdeníku Respekt Ivana Svobodová a novinář Deníku N Jan Moláček.

Poslanci budou v pátek hlasovat o zákazu umísťování dětí do kojeneckých ústavů od roku 2022. Jenže zákaz nejspíš neprojde, nepodpoří ho například koaliční hnutí ANO či komunisté. Česko tak pravděpodobně zůstane poslední zemí v Evropě, která umísťuje ohrožené a znevýhodněné děti do ústavů. Kritici a neziskové organizace v této souvislosti také zdůrazňují, že péče v kojeneckých ústavech je pro stát nejdražší formou náhradní péče. Průměrné náklady na jedno dítě se pohybují nad sedmdesáti tisíci korun za měsíc, píše Jana Ustohalová.

Co se dočtete v zítřejším tištěném vydání Deníku N?

Kandidát na ministra zahraničí Kulhánek pracoval pro čínskou CEFC

Poslanci nechají děti dál v ústavech

O čínských testech se toho moc neví

„Blatný musel odejít i kvůli Sputniku,“ říká exnáměstek Černý

Britové zpět ve světle na konci tunelu

Očkovala bych víc, není čím, říká lékařka z malé obce

Peciválové z časů covidu. Děti ztrácejí chuť žít aktivně

A kolik nakonec vydělal exekutor na vás?

Druhá Wonder Woman je inspirativní selhání

Hokejisté jako cenné zboží last minute

Krátké, dobré i děsivé zprávy ze světa, domova i ze sportu

Kdy začít s tréninkem sadomasochismu? Podle čínského učitele v prestižní soukromé školce brzy. Učitel totiž nutil dítě očichávat své ponožky, z celé „akce“ zveřejnil i snímek a video, které doplnil komentářem „trénink sadomasochismu začíná v raném věku“ a „nasaj ten pach, pomalu“. Učitel byl vyhozen a případ prošetřuje i policie. Ponožková aféra v Číně také oživuje vzpomínky na školkové aféry s prášky na spaní a „strýčkem a dědou doktorem“.

UEFA potrestala Ondřeje Kúdelu desetizápasovým distancem kvůli rasistickému incidentu z utkání proti skotským Rangers. Stoper si tak nezahraje ani na mistrovství Evropy. Glen Kamara dostal za Kúdelovo napadení stopku na tři utkání. A UEFA potrestala i hráče Rangers za agresivní hru při zápase se Slavií. Klub musí za špatné chování svých hráčů zaplatit devět tisíc eur (přes 230 tisíc korun). Útočník Kemar Roofe, který zranil brankáře Ondřeje Koláře, pak dostal trest na čtyři utkání.

Předčasné vypovězení smlouvy se prodraží fotbalistovi Martinu Haškovi, který musí zaplatit Spartě přes 20 milionů korun.

Za první dva dny bylo podle ministerstva zdravotnictví testováno ve školách přes půl milionu lidí. Pozitivních případů byly nižší stovky.

Ministr Hamáček nabídl prezidentům Bidenovi a Putinovi jako místo jejich možného setkání Prahu. Reaguje tak na oznámení amerického prezidenta, jenž svůj ruský protějšek vyzval k osobní schůzce. Kreml mezitím označil úvahy o termínu a místě možného summitu za předčasné.

Vědci z Univerzity Karlovy nebudou zkoumat ruskou vakcínu Sputnik V, jak požadoval prezident Zeman. Podle rektora Zimy musí o vakcíně rozhodnout ministerstvo zdravotnictví, SÚKL a Evropská agentura pro léčivé přípravky.

Očkování pro staré a ohrožené? Ne tak v Polsku. Země nechá přednostně naočkovat proti koronaviru olympijský tým, který pojede do Tokia, a fotbalové mužstvo, které bude zemi reprezentovat na mistrovství Evropy.

Přesně za 100 dní vypuknou letní olympijské hry v Tokiu. Tamní vláda dnes slíbila, že vynaloží všechny síly, aby hry byly bezpečné. V metropoli však opět přibývá koronavirových nákaz a s konáním her teď souhlasí ani ne čtvrtina Japonců.