Ministr vnitra a zahraničí Jan Hamáček (ČSSD) na začátku příštího týdne odletí do Moskvy, kde chce vyjednat případné dodávky vakcíny Sputnik V. Poletí s ním i bývalý předseda slovenského parlamentu Andrej Danko, který má za úkol zprostředkovat návštěvu u ruského ministra průmyslu Denise Manturova. „Ministr Hamáček mě kontaktoval jenom proto, abych domluvil schůzku s panem Manturovem, ministrem průmyslu, který je můj osobní přítel, a to jsem zařídil,“ řekl Danko v rozhovoru pro Deník N.

Slovensko dalo Sputnik do skladu a chtělo další dávky. Poučíme se z Matovičových chyb, říká Danko, který letí s Hamáčkem do Moskvy

Kdo vás oslovil, abyste se účastnil jednání české delegace, která má v Rusku vyjednat dodání ruské očkovací látky?

Mám na starosti to, abych všechny kontakty, které jsem využil pro Slovensko ve vyjednávání o Sputniku, předal i České republice. Právě proto mne oslovil pan ministr vnitra Jan Hamáček a je to pro mě velká čest. Věřím, že se nám podaří udělat maximum ve vyjednávání o dodání ruské vakcíny pro Česko.

Ale na Slovensku se vám to tak úplně nepovedlo.

To je věc slovenské vlády. Já jsem měl na starosti komunikaci s panem Manturovem. Mohu teď jen potvrdit, že jsem členem delegace pana Hamáčka, zprostředkovávám kontakty, každý v rámci svých možností řešíme své kontakty, abychom případně dodali vakcíny do Česka.

Víte, kdo další bude v delegaci?

Já jsem součástí české delegace a o dalších členech zatím nevím. Jan Hamáček chtěl jenom to, abych zprostředkoval kontakty na pana Manturova, s nímž jsme dlouholetí známí.

Bude se jednat také o možnosti, že by Česko převzalo slovenskou dodávku Sputniku?

To nemá žádnou souvislost, je to nesmysl. To je absolutní hloupost.

Jak nyní zajistíte, aby se neopakovaly podobné problémy jako na Slovensku, tedy aby přišla správná šarže Sputniku a také veškerá potřebná dokumentace?

Slovensko je v krizi, protože pan Matovič