Jen co v nemocnicích opadne největší nápor covidových pacientů, budou muset řešit nový problém: dohnat operace, které musely kvůli epidemii už měsíce odkládat. „Musíme vymyslet systém, jak nemocnice finančně motivovat, ale zase to nepřepálit, aby si zdravotníci mohli vzít v létě konečně dovolenou,“ říká Vlastimil Vajdák, dosavadní šéf FN u sv. Anny v Brně, který je od včerejška novým náměstkem ministerstva zdravotnictví.

Nemocnice musejí co nejdříve zase operovat. Ale nesmíme to přepálit, někde neměli rok dovolenou, říká nový náměstek

Jste ekonom, původním povoláním bankéř. Na ministerstvo přicházíte řídit finanční agendu zdravotnictví jako odborný, nebo politický náměstek?

Ve smlouvě mám napsáno, že jsem náměstek ministra zdravotnictví, nikoliv politický náměstek. A tak to také vnímám. Budu se věnovat ekonomice, řízení a všemu, co s tím souvisí. Druhý nový náměstek, pan doktor Martin Havrda, bude mít na starosti stránku epidemiologickou a medicínskou.

Znáte se s ministrem Petrem Arenbergerem dobře? Oslovil vás s nabídkou jít na ministerstvo on?

Až dosud jsme byli jako ředitelé velkých nemocnic kolegové, takže se známe. A ano, s nabídkou mě oslovil pan ministr.

Ministerstvo teď bude muset řešit i finanční problémy, ve kterých se nemocnice ocitly kvůli covidu-19. Do čeho se pustíte jako první?

Určitě musíme co nejdříve přepracovat úhradovou vyhlášku na tento rok, což se udělalo poprvé již v loňském roce. Dosud se nepočítalo s tím, že epidemie tak masivně zasáhne do ekonomiky zdravotnictví. Chceme motivovat nemocnice, aby se co nejdříve