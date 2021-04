Tři tisíce let staré tajemství království Šu. Země vydala poklady ztracené civilizace

Kancléř slovutné Císařské akademie Wang I-žung trpěl. Jednu chvíli jím lomcovala zimnice, vzápětí celý hořel, pot z něj jenom lil a ta bolest hlavy! Jako jednomu z předních vzdělanců Čchingské říše nemusel Wangovi nikdo vysvětlovat, že onemocněl a že je to vážné. Vypadalo to na malárii. Rychle si nechal poslat pro medicínu do jedné z pekingských lékáren.

Služebníci se vrátili s rozličnými přípravky, z nichž jeden Wanga navzdory horečce velice zaujal: byly to úlomky kostí a želvích krunýřů zdobené řetízky pozoruhodných rytin. V lékárně se prodávaly jako „dračí kosti“; říkali jim tak rolníci, kteří je při orbě objevovali v polích.

Jak jinak si takový tajemný nález z hlubin země vysvětlit, než že jsou to pozůstatky vznešených draků? A pak musí v souladu s tradiční medicínou platit, že rozemletá dračí kost je náramně mocný lék – o tom, jak dobře se dá jejím prodejem přivydělat, ani nemluvě!

Ale Wang I-žung svoje dračí kosti nerozemlel. Naopak při pohledu na ně zbystřil a kvapně přivolal svého přítele Liou Eho, rovněž proslulého vědce a archeologa, který u něj tou dobou pobýval na návštěvě. Společně kosti pozorně prozkoumali, a když jim došlo, co mají před sebou, zatajil se jim dech.

Psal se rok 1899 a Wang s Liouem objevili nemyslitelné: nápisy z doby dynastie Šang (tradičně 17.–11. stol. př. n. l.). Nejstarší známé čínské písmo.

Byl to objev přelomový a bezmála zázračný. Věštebné „nápisy na krunýřích a kostech“ (ťia-ku-wen) byly tou dobou známy z následné dynastie Čou (11. stol.–256 př. n. l.), ale šangské písmo se pokládalo za nenávratně ztracené. Dynastii Šang halila mlha podobně jako první legendární dynastii Sia (22.–17. stol. př. n. l.), její existence byla doložena jen v pozdějších písemných pramenech.

Wang s Liouem tou mlhou pronikli. Přinesli první hmatatelný důkaz; nebýt jich, nejstarší písmo by možná skončilo rozemleté v žaludcích nemocných. Legenda by se nikdy neproměnila ve skutečnost.

Platí to ale i naopak: vyprávění o převratných vědeckých objevech se časem mění v legendu. Wang I-žung malárii patrně vůbec neměl. Ke „dračím kostem“ se zřejmě dostal – jakožto vášnivý sběratel čouských bronzů a dalších starověkých artefaktů – přes jistého starožitníka, který na ně narazil během služební cesty na sever provincie Che-nan, kde pátral po bronzech. V jedné z tamních vesnic jménem Siao-tchun však nalezl docela jiné zboží…

Senzační nález v odpadním kanále

Nicnetušící rolníci tak stáli na počátku jednoho z nejvýznamnějších archeologických objevů v čínských dějinách. Kuriózní je, že netrvalo dlouho a obdobná náhoda se zopakovala. Tentokrát ji však halilo tajemství, které se nepodařilo plně rozluštit dodnes: obskurní království Šu.

Začalo to v roce 1929 na jihozápadě Číny v S’-čchuanu, asi čtyřicet kilometrů od města Čcheng-tu. Když rolník Jen Tao-čcheng hloubil odpadní kanál na dvorku svého domu, těžko mohl počítat s tím, že na něj ze země vykouknou prastaré předměty z nefritu a kamene.

Leč stalo se. Jenův nález vyvolal senzaci, ale postupně se z velké části rozpustil v rukách soukromých sběratelů. Archeologové sice na místě přerušovaně pátrali a nalezli další stovky artefaktů, ale význam lokality jim skoro šedesát let unikal. (Dlužno dodat, že vzhledem k turbulencím čínského 20. století neměli zrovna ideální pracovní podmínky.)

Ale všechno se změnilo v roce 1986. V oblasti, která od té doby proslula pod jménem San-sing-tuej, Trojhvězdné pahorky, odkryli vědci dvě rozsáhlé obětní jámy plné starověkého bohatství. Bronz propracovaný do nejmenších detailů, zlato, nefrit, slonovina. A v nich dochovaný příběh pradávné civilizace, staré přes 3000 let.

Oslnivý poklad

Letos o sobě ta tajemná starověká kultura vydala další svědectví. Čínští archeologové na konci března představili více než 500 nových artefaktů, které nalezli v dalších šesti jámách odhalených za poslední dva roky.

Nespornou hvězdou mezi nimi je „vzácný, oslnivý poklad“: 23 cm široký a 28 cm vysoký fragment zlaté masky, která jako celek vážila přes půl kilogramu a podle vedoucího vědeckého týmu Lej Jüho vypadá na „dosud nejtěžší zlatý předmět z této doby“.

Finds from Sanxingdui dating to the time of the Shu state (before 316 BCE) include the remains of a gold ceremonial mask. #ancientchina https://t.co/9MirzugLWr pic.twitter.com/vI52TrrD0x — David Miano (@DrDavidMiano) April 9, 2021

Řeč je o druhém tisíciletí př. n. l., u nově nalezených artefaktů patrně o jeho konci. Lokalita San-sing-tuej se rozkládá na několika kilometrech čtverečních a je pozůstatkem velkého města založeného kolem roku 1600 př. n. l. Bylo obehnané vysokými zdmi a vodními kanály a mělo rozlehlou posvátnou čtvrť oddělenou od paláce, obytné čtvrti a čtvrti řemeslníků.

A že tam žili šikovní řemeslníci! Mezi artefakty je i opracovaná slonovina včetně miniaturní řezby na kousku o velikosti mungo fazolky. A také překrásně zdobené bronzové nádoby, rafinované ozdoby ze zlata nebo úplně nově objevené hedvábí, které se zřejmě používalo jako rituální šat, pouto mezi člověkem a božským.

Je to vydatný přídavek ke stovkám dříve objevených artefaktů, mezi nimiž kromě nefritových čepelí čang dlouhých i přes půl metru vynikají mistrovská díla z bronzu: desítky stylizovaných hlav a masek, přes dva metry vysoká socha člověka nebo čtyři metry vysoký zdobený posvátný strom.

Všech osm dosud odhalených obětních jam pochází z přibližně stejného období a vědci teď předpokládají, že mohou pocházet z jednoho chrámu. „Jestli se ta domněnka potvrdí, může tento archeologický objev pomoci zrekonstruovat nejen celý rituální prostor chrámu, ale také náboženský systém, společenskou strukturu, filozofii a kosmologii té doby,“ řekl na tiskové konferenci profesor Pekingské univerzity Sun Chuu.

Kolébka civilizace

Proč je to tak důležité? Protože se i díky těmto archeologickým nálezům znovu a znovu ukazuje, že tradiční učení o „kolébce čínské civilizace“ není nic než právě tradice. Legenda – tak jako Wang I-žungova malárie. A že podobně problematické je to s tolik populární mantrou „pětitisícileté čínské civilizace“. (Výtečně to před pár lety popsal sinolog Lukáš Zádrapa.)

Co dnes známe jako sjednocenou Čínu, bylo ve třetím a druhém tisíciletí před naším letopočtem domovem sice ne izolovaných, ale přesto na sobě nezávislých domén s vlastní kulturou. Tradiční historiografický kánon praví, že Číně jako první dynastie vládla Sia, a když se stala nemravnou a ztratila mandát Nebes, převzali moc Šangové, kteří nakonec prohnili též a morální právo vládnout přešlo na Čouy.

Nicméně i tradice připisuje dynastii Sia jen oblast středního toku Žluté řeky, zlomek rozlohy dnešní Číny. Ponechme teď stranou, že Sia ve skutečnosti možná vůbec neexistovala: do oblasti San-sing-tuej nedosáhli ani Čouové za svého největšího rozletu, stejně jako leckam jinam. Mimo tradiční centrum čínské moci – které ostatně nebylo kulturně ani etnicky jednolité ani samo o sobě – rozkvétaly samostatné a svébytné civilizace. Postupně zanikaly, polykali je silnější sousedé a přírodní pohromy. Ale existovaly. Přičemž spojovat je s počátky čínské civilizace – tak jak se to v Číně děje se San-sing-tuej – je přinejmenším zapeklité.

To je však už ošemetný a téměř neřešitelný problém na pomezí politiky, ideologie a teorie národa. Raději se závěrem podívejme, co o sobě sansingtuejská kultura prozradila. I když se kolem ní pořád rojí mnohem víc otázek než odpovědí.

Pronikavé oko housenky

Hypotéza pokládá San-sing-tuej za město království Šu: o to větší má lokalita význam. Starověký stát Šu ležel v Sečuánské pánvi, a ačkoli je přesně doloženo, jak skončil (316 př. n. l. ho dobyl sousední stát Čchin, který o 95 let později sjednotil celou Čínu), valná část jeho existence je dosud jedna velká záhada. Pokud nepočítáme legendy jako zakladatel Šu Cchan-cchung, který panoval po staletí a naučil lidi výrobě hedvábí (cchan = housenka bource morušového).

Cchan-cchung prý měl jako šíp pronikavý pohled. Právě s tím spojují někteří vědci výrazné stylizované oči na sansingtuejských bronzových hlavách. Jisté je, že oči hrály v této civilizaci obrovskou roli: piktogram oka obsahují i znaky pro Šu na šangských věštebných kostech.

Mimochodem, obří bronzové hlavy patrně sloužily i jako svrchní zakončení obřích opěrných sloupů chrámu – naznačuje to aspoň kresba, jak chrám mohl vypadat. Jedním slovem: impozantně. Sloupy jsou násobně vyšší než lidé, vchod i oltář střeží bronzové stromy. Sansingtuejská kultura (odhadem 1700–1150 př. n. l.) vynalezla vlastní způsob výroby bronzu a zacházela s ním mistrně.

Ústřední roli však hrál rituál: nálezy ukazují na teokracii a prominentní kult předků. Bronzové masky a zlatem maskované hlavy byly, zdá se, klíčové.

Zřejmě se nasazovaly na dřevěné kůly a sloužily jako totem (našly se na nich i stopy rudé barvy v uších, nozdrách a na rtech, která jim měla propůjčit sluch, čich a chuť). Ale patrně si je na obličej nasazoval i š‘ čili mrtvola: člověk, který při rituálu představoval zesnulého.

Rituální význam měl kromě bronzu a hedvábí také nefrit, zatímco časté ornamenty ptáků, tygrů a hadů mohou souviset s kosmologií a světovými stranami. (Ptačí motivy odkazují také na kult slunce.)

Teorií je mnoho, jasných důkazů zatím poskrovnu. Sansingtuejští po sobě na rozdíl od svých současníků Šangů nezanechali písmo, resp. zatím o něm netušíme. Proto s jistotou nevíme ani, proč sansingtuejská kultura někdy ve 12. století př. n. l. náhle zmizela: je to záhada. Vědci se domnívají, že příčinou mohlo být mohutné zemětřesení a sesuvy půdy, které donutily místní odejít.

Sečuánská pánev otřesy půdy skutečně trpí, katastrofální zemětřesení v květnu 2008 (skoro 90 tisíc mrtvých) budiž důkazem. Ale pořád je to jen domněnka. Zato krása artefaktů ze San-sing-tuej? Ta je nesporná.