Ano, říkal jsem, že vás exekuce přijde na 13 tisíc. Nakonec jsem to ale spočítal na dvacetinásobek… A kolik vydělal exekutor na vás?

Příběh autonomního sociálního centra Klinika, které sídlilo v budově bývalé plicní kliniky v Jeseniově ulici na Žižkově, je stále v živé paměti, přesto si jej pojďme stručně připomenout. Aktivisté a aktivistky v roce 2014 opuštěnou a léta nevyužívanou budovu obsadili, vyčistili od odpadků a zřídili tam komunitní centrum. Po vyjednávání, do kterého zasáhl i tehdejší ministr financí Andrej Babiš, uzavřeli se státem smlouvu o výpůjčce. Po jejím vypršení odmítli odejít s poukazem na to, že stát pro budovu stejně nemá využití, a soudili se o prodloužení smlouvy.

Poté co aktivisté a aktivistky prohráli poslední soud, byl vyklizením objektu pověřen JUDr. Ivo Luhan, soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 1. Jak je v podobných případech běžné, poslal tzv. povinné osobě, v tomto případě zástupkyni kolektivu Klinika, exekuční příkaz a v něm vyčíslil pravděpodobné náklady exekuce, a to na 13 500 korun. Z toho by deset tisíc měla činit jeho odměna, která je daná paušálně exekučním tarifem a není nijak odvislá od náročnosti samotné exekuce.

Po samotném spektakulárním vyklizení doprovázeném demonstracemi vyčíslil Luhan svou odměnu na 290 400 korun. Jak je to možné? Jednoduše. Odměnu si exekutor stanovuje příkazem k úhradě nákladů exekuce sám. A tak změnil svůj původní odhad a na základě formulace exekučního tarifu, že „odměna exekutora činí 10 000 korun za každou vyklizenou nemovitost, stavbu, byt nebo místnost“, si ve vyklizeném objektu spočítal počet místností, přidal zahradu a došel k částce 360 000 korun bez DPH, tedy 2151 % částky v původním příkazu.

Podle osvědčeného komunikačního stylu „šmejdů“ prodávajících důchodcům předražené hrnce ihned nabídl z přemrštěné částky slevu: „s ohledem na specifika daného případu“ snížil svou odměnu na dvě třetiny této částky.