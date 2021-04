Huawei chtěl do českého Svazu průmyslu a dopravy, neuspěl. I kvůli obavě z tlačení zájmů Číny

Technologická společnost Huawei, podezřívaná ze špionáže pro čínský komunistický režim, se chtěla stát oficiálním členem Svazu průmyslu a dopravy. Svaz ale Huawei do svých řad samostatně nepustil. Hlavním důvodem bylo podle členů to, že nechtěli, aby firma byla u debat o českém IT. Zároveň si podle nich chtěl Huawei přes svaz dělat pozitivní publicitu.