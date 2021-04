Česko nejspíš zůstane poslední zemí v Evropě, která posílá ohrožené a znevýhodněné malé děti do ústavů. Poslanci v pátek zřejmě nezakážou jejich umisťování do kojeneckých ústavů od roku 2022. Většina Sněmovny je proti, podle poslanců je to moc narychlo.

Poslanci nechají nejmenší děti v ústavech. Je to moc narychlo, pěstounů je málo, vysvětlují

Některé české děti mají před jednáním Sněmovny vyhlídku na další zbytečná léta strávená v ústavech, které je prokazatelně poškozují. Poslanci začnou už dnes ve třetím čtení rozhodovat o tom, zda od roku 2022 zakážou umisťování dětí mladších tří let do kojeneckých ústavů. Jasno by mělo být po diskusi nejpozději v pátek.

Ještě před měsícem to vypadalo, že vládní novela i se zákazem, který navrhla skupina poslanců napříč stranami, hladce projdou. Jenže před pátečním rozhodnutím se atmosféra změnila. Zákaz umisťování dětí do ústavu nepodpoří například koaliční hnutí ANO či komunisté. Nemá tak šanci projít.

„Pozměňovací návrh skupiny poslanců o zákazu umisťování dětí do tří let do kojeneckých ústavů jsem sice připodepsal. Ale nevím, jestli má šanci projít, protože se u něj počítá s účinností od roku 2022, což je za osm měsíců. Domnívám se, že Sněmovna proto nebude mít vůli jej podpořit, protože má pocit, že je