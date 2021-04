Notes: Jaké to je, když sociální demokraté mluví jedním hlasem, testování pro kočku a kdo unesl Daria

Tak to panu předsedovi Hamáčkovi zase nevyšlo. Po svém znovuzvolení do čela naší nejstarší politické strany vyštípal z vlády svého protikandidáta Tomáše Petříčka s odůvodněním, že ČSSD musí být před volbami srozumitelná a nemluvit více hlasy. Funkci pak srozumitelně nabídl dosavadnímu ministru kultury Zaorálkovi, který mu ji jednohlasně hodil na hlavu. Tedy aspoň prozatím.

Takže kakofonie ještě zesílila a spíš to vypadá, že s překonáním pětiprocentní hranice nutné pro vstup do Sněmovny si staronový lídr naší nejstarší politické strany nemusí dělat starosti. Ale snad sociální demokraté přesvědčí aspoň tři procenta, dosáhnou na státní příspěvek a nějaký zkušenější lídr bude mít někdy v budoucnu na co navazovat. Byla by přece jen škoda, kdyby tento projekt od Kaštanu definitivně skončil.

Výsledek Hamáčkovy promyšlené strategie a reakci ministra kultury Zaorálka, který pro ni zjevně nemá příliš pochopení a navíc otevřeně mluví o tom, že ministerstvo zahraničí v této zemi kupodivu neřídí ministr zahraničí, přehledně popsal kolega Jan Tvrdoň.

Takže současný vicepremiér a ministr vnitra si zatím musí „řídit“ zamini sám. Směle tím konkuruje svému kolegovi Karlu Havlíčkovi za ANO, který dva resorty už více než rok též hravě zvládá (vlaky vesměs jezdí, v průmyslu se testuje ostošest). A Hamáček to vzal zostra. Za svého náměstka v Černínském paláci si vybral Pavla Jaroše, kterého na ministerstvo kdysi přivedl Karel Srba. Že vám to jméno něco říká? Ano, to je ten, který si odseděl osm let za objednání vraždy novinářky Sabiny Slonkové. Jaroš, prominentní člen ČSSD, samozřejmě není žádný zabiják, jen byl spolu se Srbou obžalován v kauze předražených rekonstrukcí ambasád. Informace sehnal kolega Lukáš Prchal.

To se člověk nemůže panu Zaorálkovi moc divit, že je mu „na kultuře“ lépe. Na druhou stranu by ale mohl mít pochopení pro to, že i další spolustraníci by rádi usedli do ministerského křesla. Nový vítr do kultury by měl zavát společně s absolventem střední průmyslové školy strojnické, kdysi mužem Jiřího Paroubka a protagonistou široké spolupráce s komunistickou Čínou Janem Birkem. Pan prezident Zeman se netají tím, že pojetí kultury takovéhoto ministra by mu mohlo být velmi blízké. Více o něm se dozvíte z textu Báry Janákové, Elišky Černé a Jakuba Zelenky.

A teď z velké politiky do velkého byznysu. Petr Kellner před svou smrtí rozhodl přesunout klíčovou část svého mnohamiliardového impéria z Nizozemska do Česka. Proč? To zjistily Eliška Hradilková Bártová a Renata Kalenská.

Oslím můstkem se teď dostaneme do Číny, Kellnerova oblíbeného podnikatelského milieu. Tamní farmaceutický průmysl chrlí pod dohledem čínské komunistické strany desítky milionů vakcín proti covidu (podle oficiálních údajů jich už vyprodukoval čtvrt miliardy). Peking je využívá jako propagandistický nástroj ve světě, ale zároveň se snaží naplnit ambiciózní očkovací plán doma. Jenže mu to zatím moc nejde, jedna za druhou se objevují nejrůznější překážky, píše naše odbornice na tuto oblast Magdalena Slezáková.

Povzbudivé zprávy ovšem nepřicházejí ani z domova. Děti se sice konečně vracejí do školních lavic, ale nemusí to být na dlouho. Testy, která mají zajistit, aby se ve školách nešířil covid-19, jsou pro děti naprosto nevhodné a nedá se na ně spolehnout. Osobně si to ve škole ověřila reportérka Jana Ustohalová. Takže rodiče se teď mohou asi jen modlit, aby se jejich potomci ve škole nenakazili. Na všechny otázky ohledně testování dětí ve školách podrobně ve svém textu odpovídají Iva Bezděková a Markéta Boubínová.

Podobně koncepčně jako ministerstvo zdravotnictví k testování se staví pražský magistrát k péči o lidi bez domova. Už čtrnáct let například působí dobrovolníci z Denního centra Naděje z provizorních buněk pod magistrálou u Bulhara. Protesty místních proti nim i dalším centrům sílí, ale řešení neutěšené situace Praha neustále odkládá. Informace posbíral Prokop Vodrážka.

Pokud máte pocit, že toho sci-fi je kolem málo, přečtěte si text našeho spolupracovníka Josefa Mlejnka o tom, jak si sovětští filmaři a spisovatelé po tamní revoluci představovali dobývání kosmu. Věděli jste například, že první na Měsíci byl Josif Stalin?

Půl roku před volbami komunisté zjistili, že už vlastně vládu Andreje Babiše podporovat nechtějí. Za voliče pěkně děkujeme, vše důležité už jste stejně kabinetu odmávali.

Americké federální úřady vydaly doporučení pozastavit očkování vakcínou Johnson & Johnsson kvůli tomu, že se u některých očkovaných objevily krevní sraženiny. Některé americké státy už její používání zakázaly.

Kanadská zpravodajská služba oznámila, že v minulém roce dosáhly nepřátelské aktivity cizích špionů úrovně z doby studené války. Předpokládám, že asi nepůjde o agenty americké či britské.

Česko zajásalo nad tím, že Sněmovna udělala naprosto logický krok a zrušila (napodruhé) navrhované kvóty pro potraviny tuzemské provenience.

Britská policie oznámila, že ze svého domova ve Stoultonu byl unesen Darius, a vyzývá případné svědky, aby se přihlásili. Dotyčný je extrémně vzrostlý šedohnědý králík, rekordman z Guinnessovy knihy, měřící 129 centimetrů. Není známo, z čeho policie usuzuje, že neutekl a byl unesen.