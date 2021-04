Kompletní audioverze článků jsou dostupné v rámci klubového předplatného společně s aplikací Deníku N, která umožňuje i offline poslech. Pokud ji ještě nemáte, nainstalujte si ji do svého mobilu .

Za Blatného odvolání může i Sputnik, tvrdí exnáměstek. Ne, moc dobře ví, co jsem jim vyčítal, reaguje Babiš

Černý se zatím ke svému konci nevyjadřoval. Pouze krátce sdělil, že se rozhodl podat rezignaci jako politický náměstek. Stejně postupovali také političtí náměstci jeho předchůdců.

„Moje role byla vždy spojena s panem ministrem Blatným,“ řekl Deníku N. Pokud by premiér nenavrhl ministrovo odvolání, on sám by podle svých slov ve funkci setrval.

Za vyhazovem Blatného z vlády podle něj mohl být i