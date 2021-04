Sázka na levicovost se mohla ČSSD vyplatit, vládní rošáda ji ale sráží

Sociální demokraté na svém ostře sledovaném sjezdu podrželi ve funkci předsedy Jana Hamáčka. Tomu se povedlo prosadit si svým názorům blízké vedení, které se za něj zcela postavilo.

Hamáček ve svém kandidátském projevu vyhlásil, že ČSSD opět dovede do Poslanecké sněmovny. Nezúčastněný pozorovatel politického dění by mohl být touto formulací přinejmenším překvapen, případně by jej šokovala míra nesebevědomí předsedy nejstarší české politické strany.

Sociální demokraté, jeden z bývalých hegemonů tuzemské politiky, ale budou na podzim skutečně bojovat o své bytí v nejvyšších patrech. Ve volebních modelech čtyřech sociologických agentur z poslední doby by ani jednou nedosáhli na pět procent hlasů.

Březnové výzkumy Medianu a Ipsos jim přisuzují čtyři procenta, podle Data Collect by získali 3,7 procenta a Kantar jim naměřil tříprocentní podporu. V posledních měsících ČSSD o voliče postupně přichází, odcházejí ke konkurenci nebo nechtějí volit nikoho.

Hamáček nabídl straně jasné zacílení na tradičního voliče ČSSD. Tedy na seniory, zaměstnance a mladé rodiny s dětmi. O svůj tradiční elektorát v minulých letech sociální demokraté přišli, bašty se statisíci voliči jim přebral zejména Andrej Babiš. Hamáček odmítl léta propíranou možnost, aby se ČSSD pokusila oslovit i městské liberály. Její přežití na podzim spojil s tím, že se straně podaří získat několik rozhodujících procent hlasů voličů.

„Hájíme zájmy milionů seniorů, rodin s dětmi a zaměstnanců s nižšími a středními příjmy. Krize ukázala nezbytnost kvalitního a dobře financovaného zdravotnictví. Kdyby sociální demokracie roky nebránila bezohledným pravicovým plánům na privatizaci nemocnic a rušení lůžek, měli bychom o tisíce mrtvých více,“ řekl na sněmu Hamáček.

„ANO nebo pravicové koalice kolem ODS a Pirátů budou škrtat nebo zvedat daně zaměstnancům. My naopak říkáme, ať se o své astronomické zisky spravedlivě podělí banky a velké korporace. Například formou sektorových daní nebo vyšších mezd,“ řekl vicepremiér.

Politolog Jakub Lysek si myslí, že v principu jde od ČSSD o dobrý tah. „Rovněž by sociální demokracie měla cílit na zaměstnance a nejenom na modré límečky, ale i na bílé límečky pracující v nižších administrativních pozicích, zejména státní správy,“ říká Lysek.

„Problém není ani tak program, jako